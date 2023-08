15 volstrekt nutteloze bouwsels staan ook deze zomer weer te pronken in Norg

NORG – Zondag was de opening van Folly Art Norg. De start was veelbelovend. Wethouder Kirsten Ipema was namens de gemeente aanwezig. Een folly is een bouwsel dat eigenlijk ook weer geen bouwsel is. Het dient geen enkel nut en dat maakt dat de ontwerpers van een folly zich naar hartenlust kunnen uitleven. Dat is ook dit jaar weer goed gelukt. Bouwers komen uit het gehele land en hiermee heeft Norg zich als Folly dorp weer goed op de kaart gezet. Drijvende krachten achter Folly Art Norg zijn Ina en Saskia Reijnders. In Norg staan tot eind augustus 15 folly’s in een lengte van 7,5 kilometer opgesteld. Om de paar honderd meter is een bouwwerk te zien. Wandelend en fietsend goed te doen. Een routeboekje met informatie over de kunstenaars is dagelijks vanaf 10.00 uur te koop aan de Dorpshuisstraat 1 nabij basisschool De Hekakker. Hier zijn ook alle maquettes te zien van de 15 folly’s.