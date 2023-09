19e Zeuvm’huuster ATB Veldtoertocht wordt spectaculair en verrassend

ZEVENHUIZEN- Het wordt alweer de 19e keer dat de Zeuv’mhuuster ATB Veldtoertocht wordt gereden. De toertocht start op zondag 17 september vanaf MFC de Molenstreek in Zevenhuizen en belooft weer een spectaculaire en verrassende tocht te worden. ATB-ers kunnen 30 of 55 kilometer rijden. Er zijn spannende hindernissen te nemen, die eventueel overgeslagen kunnen worden. Deze tocht is geschikt voor zowel beginners als gevorderden.

Elk jaar wordt er weer een andere windrichting gekozen en een zo mooi en uitdagend mogelijk parcours verzonnen. Dat doen ze door het hele jaar goed om hen heen te kijken tijdens het fietsen, en zo ideeën op te doen. ‘Natuurlijk pakken we uiteindelijk Google Maps erbij, maar we maken de route vooral door hem te fietsen.’ Vertelt Roelof Postma, voorzitter van Stichting ATB Zevenhuizen. Er zijn wat meer restricties qua routes door natuurgebieden. Het bestuur heeft daar wel begrip voor. ‘We gaan met de betreffende partijen om tafel om toestemming te vragen. Er rijden wel zo’n 500 mensen door je gebied. Door heel transparant te zijn en ons aan de afspraken te houden krijgen we best veel voor elkaar. Maar niet meer alles kan. Er zijn minder bosgebieden beschikbaar doordat er op een andere manier met natuurgebieden wordt omgegaan. Daar hebben we ook begrip voor. Dat geeft ons ook weer de mogelijkheid om creatief te denken en te kijken wat we wél kunnen doen. We kunnen al wel verklappen dat de route naast door bebossing, ook langs en door terreinen van particulieren en bedrijven gaat.’ Mensen overhalen om 500 man over hun terrein te laten fietsen viel alleszins mee. ‘We kregen vaker ja dan nee te horen. Als je maar open en eerlijk bent over wat de mensen te wachten staat, dan krijg je dat wel voor elkaar. Daar komt bij dat we na afloop altijd nog even bij de mensen langs gaan met een bedankje en om te kijken of er eventueel nog iets moet gebeuren. Er kan natuurlijk eens wat schade ontstaan, hoewel dat bijna niet voorkomt. Die nazorg wordt bijzonder gewaardeerd. Veel mensen vinden het ook gewoon leuk om eens mee te maken. Daarbij wordt er duidelijk aangegeven wat de route is. En als er een gedeelte is dat moet worden afgezet, dan doen we dat.’

Aan het evenement werken zo’n 75 vrijwilligers mee. Dat is best bijzonder in een tijd waarin veel verenigingen en stichtingen een groot tekort aan vrijwilligers hebben. Deze vrijwilligers worden ook zeer gekoesterd en worden dan ook goed verzorgd. ‘We hebben sowieso een leuke nazit, maar ook een enorme gezellige jaarvergadering, waarvoor ze worden uitgenodigd.’ Voor de derde keer start de route vanaf het MFC. ‘We hebben deze keer een acht gemaakt, zodat iedereen ook weer halverwege bij het MFC uitkomt. Dan kan er gekozen worden om door te fietsen voor de 55 kilometer. Maar natuurlijk kun je eerst ook even uitrusten, iets nuttigen en verder fietsen. En trouwens, er zijn ook twee verzorgingsposten waar een broodje kan worden gegeten en iets te drinken is.’ De toertocht is voor zowel beginners als gevorderden geschikt. Deze dertig kilometer kan elke ATB-er wel, ook als het een beginner betreft. ‘Zelfs de uitdagingen zijn op meerdere manieren te nemen. We zorgen er in elk geval voor dat je ook met de fiets aan de hand een hindernis kunt nemen, maar dat je er ook voor kunt kiezen om deze hindernis over te slaan. Zo kan iedereen meedoen.’ Zonder sponsoren zou de stichting nergens zijn. Het bestuur wil dit graag nog even benadrukken. ‘We hebben een indrukwekkend aantal sponsoren. Daar zijn we enorm dankbaar voor. Zij maken, samen met de vrijwilligers, deze toertocht mogelijk. Zevenhuizen is een dorp met veel saamhorigheid en dat merk je bij de stichting ook.’

Kenmerkend voor onze stichting is dan ook het aantal enthousiaste bikers, sponsoren en vele vrijwilligers die ons een warm hart toedragen. Zonder de inzet en bijdrage van deze mensen heeft de stichting ATB Zevenhuizen, waarmee de fietsport, geen bestaansrecht. ‘Als stichting spreken we oprecht daarvoor onze waardering uit!’ Stichting ATB Zevenhuizen is een groep gezellige, enthousiaste, beginnende en actieve mountainbikers. Jaarlijks worden er een aantal activiteiten georganiseerd die exclusief zijn voor bikers en sponsoren. Al deze activiteiten zijn gratis toegankelijk voor bikers en sponsoren en vaak mag er ook een introducee mee. Aankondiging van de activiteiten gaat via de nieuwsbrief en website. Op de kalender kun je zien wanneer een activiteit plaats gaat vinden. De stichting ATB Zevenhuizen organiseert naast de ATB Veldtoertocht onder andere een Koningsdagclassic, een Midzomertocht en een Najaarstocht. Meer informatie en de agenda via: www.atbzevenhuizen.nl.