25.000 euro voor onderzoek vernieuwing zwembad de Hullen

RODEN – De gemeenteraad van Noordenveld trok afgelopen woensdag 25.000 euro uit voor een onderzoek naar een nieuw zwembad in het dorp. Het overdekte zwembad De Hullen heeft aanzienlijke schade aan een bassin door betonrot. Die kan niet hersteld worden. Hierdoor komt vervanging vervroegd aan de orde.

In een reactie geeft het college aan dat het bad is verouderd en niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Ook het gasgebruik is enorm. Jaarlijks gebruikt het zwembad in Roden 160.000 kuub gas. ‘Niks doen is geen optie,’ liet wethouder Alex Wekema optekenen. ‘Daarom willen we een onderzoek naar de mogelijkheden van het zwembad. Er wordt dan ook gekeken naar de wensen van de inwoners, de mogelijkheden voor verduurzaming en de financiële gevolgen daarvan.’

Bedrijfsleider Albert Douwsma (foto) kijkt uit naar het onderzoek zoals dat de komende periode wordt gehouden. ‘Dat in Roden een zwembad op zijn plaats is, is wat ons betreft wel duidelijk. We geven zwemlessen en kennen verschillende doelgroepen die gebruik maken van het bad. Het bad moet voor iedereen toegankelijk zijn. We gaan voor verduurzaming en daarbij is gasloos de norm. Mooi zou zijn indien bij het onderzoek ook de beide sporthallen worden betrokken. ‘

Raadsleden steunden de voorstellen voor een onderzoek. Alex Wekema gaf aan dat er wat hem betreft ook verder wordt gekeken dan alleen naar een zwembad in de huidige vorm. ‘Misschien is een beweegbaar dak ook een optie.’ Ook werd aangegeven dat een recreatieve buitenplas nabij het zwembad ook een optie kan zijn. Albert Douwsma hoopt dat er binnen drie tot vijf jaar een nieuw zwembad staat. Het terrein rondom het huidige zwembad kent voldoende ruimte. ‘Of dat lukt weet je natuurlijk nooit. In ieder geval zou het mooi zijn het oude zwembad zo lang mogelijk open te houden op het moment dat er gebouwd wordt.’

Hoewel het zwembad betonrot kent is het bad beslist nog wel veilig om te zwemmen. Albert Douwsma is hier stellig in. ‘Het bad is op dit moment veilig en dat is belangrijk. Het zwembad blijft gewoon open en gaat niet dicht.’