32 jeugdschilders openen expositie ‘Kunstvliegen’ in Kunstencentrum K38

RODEN- Onder leiding van meester Jan is het de grote groep jeugdschilders gelukt. Tientallen fraaie werken op hoog niveau. Op vrijdagmiddag 25 augustus werd de openingshandeling verricht door Piet Fransen, secretaris van de Teken- en Schildergroep Roden. Er is ontzettend hard gewerkt door twee groepen die samen de expositie openden. Ouders en grootouders van de kleinkunstenaars mochten als eerste de werken aanschouwen.

Speciaal voor deze opening had Piet zich de rol professor Piet aangenomen, een echte insectenkenner met in zijn hand een verrekijker. De kinderen hebben namelijk gewerkt aan vele thema’s, waaronder insecten. Professor Piet nodigde de aanwezige kinderen uit om hun werk te komen bekijken. Daar werd gehoor aangegeven. Snel stormden de tientallen kinderen zich naar boven. Meester Jan is erg trots op de werken. ‘We hebben er ongeveer een half jaar aan gewerkt in twee groepen. Een op de woensdagmiddag en de andere groep op de vrijdagmiddag. Er hangen ruim 60 kunstwerken.’ De kinderen zijn in de leeftijd van 9 tot en met 15 jaar, waarvan sommigen als enkele jaren aan het project meedoen. ‘Een keer in de twee jaar gaan we aan de slag met kunst. In de opslag ligt nog een hele expositie over de kerst, dus werken genoeg. Er zitten echte talenten bij.’ Meester Jan is trots op ieder kind en vindt dat ze veel hebben bereikt in een korte tijd. ‘Je ziet ze een keer in de week, maar als je vervolgens rondkijkt, dan kan je niet anders dan dik tevreden zijn.’ Tijdens de inloop kregen de kinderen een zakje chips en limonade. De expositie Kunstvliegen is van 26 augustus tot en met 4 oktober te zien op de bovenverdieping van K38. De entree is slechts 2 euro. Onder de 18 jaar is de entree gratis.

Penseel Streken

In de avond werd de expositie Penseel Streken geopend door 15 leden van de Teken- en Schildergroep Roden (TSR). Kunstenaar Fokko Rijkens opende de expositie. Penseel Streken, een naam die op meerdere manieren valt te interpreteren. Wilde streken, fijne dunne streken, allerlei verschillende soorten streken die het werk omvatten van Alie Idema, Angela Sandker, Giely Aukema, Ida Kalma, Joke Niemeijer, Karen Kromwijk, Kor Doewes, Margaretha Hopman, Michel Heusen. Mieke Scheltens, Monique Boogerd, Rika Tepper, Titia Verspiek, Trees Heijs en Wenda Heslinga. Zowel expressionistische kunstvormen als levensechte werken zijn te zien op de begane grond van 26 augustus tot en met 17 september. Meer info: www.kunstencentrumk38.nl.