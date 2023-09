39eTriatlon Marum draagt naam van ongeneeslijke Jaap van der Molen

‘De triatlon is de mooiste dag van het jaar

MARUM- Betrokken vanaf het eerst uur. Dat is Jaap van der Molen zeer zeker. In 1985 vond de eerste triatlon plaats van openluchtzwembad Wotterwille, die toen nog geen naam droeg. De naam veranderde van Zwefielo (zwemmen, fietsen, lopen) naar Triatlon Wotterwille en per 10 september 2023 gaat het verder onder de ‘Jaap van der Molen Triatlon’. Op die datum zullen tientallen deelnemers de tocht der tochten van Marum gaan afleggen.

In april dit jaar kreeg Jaap te horen dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij besloot niet bij de pakken neer te zitten en wilde zijn functie in de organisatie van de triatlon graag voortzetten. In het diepste geheim werd zonder hem besloten de naam aan te passen. Na jaren gewerkt te hebben voor het zwembad en sporthal de Holten en trouw te blijven aan de organisatie vonden ze dat zeer verdiend. Toen Jaap het bestuur opwachtte met koffie voor een vergadering bij hem thuis, verliep de avond heel anders. ‘Dat was voor de zomervakantie. Opeens stonden ze daar met het logo en de nieuwe naam. Het was zeer emotioneel. Ik vind het heel eervol. Helaas heb ik te horen gekregen dat mijn toekomstperspectief korter is dan ik had gehoopt, maar ik blijf mij inzetten zo lang het kan.’ Het logo is ook aangepast en toont een molen wat zijn achternaam symboliseert. In de wieken zijn kleuren te zien die de verschillende afstanden en onderdelen representeren. Jaap is niet onbekend in het dorp Marum. Met zijn sportieve carrière heeft hij veel bekendheid opgebouwd. Jaap is trainer voor de senioren en jeugdopleider geweest bij S.V. Marum, handbalvereniging Marum, S.V.M.H. en V.V. Westerkwartier. ‘Toen waren de tijden heel anders. In de jaren 70 trainde ik in mijn eentje 220 voetballers. Ik trainde van wie ik de veters nog vast moest maken tot aan de jongens die ik feliciteerde met het promoveren naar de selectie. Tot mijn 52e stond ik zelf op het veld. Maar toen ik aldoor werd ingehaald door jongere ploeggenoten, vond ik het mooi geweest’, vertelt Jaap lachend. Hij geniet van de zon in zijn achtertuin en haalt herinneringen op van zijn jarenlange ervaring met zwembaden. In de drie Noordelijke provincies heeft hij in acht zwembaden gewerkt. ‘Van drie zwembaden in de omgeving heb ik de naamsverandering meegemaakt. Ik heb zowel in het drukste als wellicht het kleinste zwembad van Europa mogen werken. Een fantastische tijd.’

Van Marum tot Dalen

‘Ik begon in 1981 als badmeester in Marum. Daar wist ik mij langzaam op te werken. Ik kreeg in 1989 een mooie baan aangeboden op De Huttenheugte in Dalen. Daar was ik hoofdbadmeester en assistent-manager. Ik ging van S.V. Marum naar V.V. Dalen. Ik stond samen met Gerald Sibon op het veld. Een mooie tijd. Samen met mijn vrouw Wija besloten we in Dalen een huis te kopen. We stonden op het punt om een gesprek aan te gaan met de makelaar. Toen kreeg ik telefoon.’ Een aanbod dat hem terug zou brengen naar de provincie Groningen. ‘Of ik bedrijfsleider wilde worden in het Zwembad van Zuidhorn. De makelaar werd afgezegd en ik nam het aanbod aan. Het zwembad was fantastisch. Groot overdekt met glijbanen. Wij riepen een prijsvraag uit voor een nieuwe naam. Zwembad Zuidhorn werd Zwembad Waterborg.’ In 1985 kwam hij te werken in Zwembad Leek, waar later Zwemkasteel Nienoord van werd gemaakt. Het zwembad was een van de eerste in de omgeving met een wildwaterbaan. De ervaring die hij opdeed in Centerparcs kwam hem goed van pas. Vanaf de eerste steen heeft Jaap Zwemkasteel Nienoord opgebouwd zien worden en hij was dan ook aanwezig bij de opening. ‘Ook in Schiermonnikoog heb ik in een zwembad mogen werken. Toch mistte ik Marum. Ik was dan ook dolblij toen ik in 1998 aan de slag mocht als algemeen manager van Sporthal de Holten en Openluchtzwembad Marum. Ook hier kwam een prijsvraag en het werd Zwembad Wotterwille, nu onder de vlag van Optisport. De naam was bedacht door een inwoonster van Marum en combineert het Groningse woord Wotter met het Friese Wille. Vroeg in de ochtend hees ik aan de ene kant de Friese vlag omhoog, waarna even later de Groningse in de lucht verscheen. Helaas kreeg ik steeds meer last te krijgen van mijn reuma en moest noodgedwongen in 2019 met vroegpensioen. Stil zitten kon ik niet. De triatlon is altijd de mooiste dag van het jaar. Ondanks mijn ziekte krijg ik energie van het organiseren ervan. Zolang mijn gezondheid het toelaat, blijf ik betrokken.’

Triatlon Marum

Dat organiseren doet hij gelukkig niet alleen. ‘Het hele team van Optisport zet zich volledig in. Ook mijn gezin, mijn broer Sale en goede vriend Benny Wagenaar zorgen er ieder jaar weer voor dat het fantastisch is geregeld.’ Sinds kort heeft John Knol zich aangesloten bij de organisatie, een enorme aanwinst volgens Jaap. ‘Hij past ontzettend goed in het team en komt met mooie ideeën. Dit jaar hebben we voor het eerst ook een kidstriatlon. De afstanden zijn wat korter, zodat kinderen ook actief mee kunnen doen. Dankzij onze sponsoren Albert Heijn en Bakkerij de Groot in Marum en Groente & Fruit Cor Bijlsma in Surhuisterveen hebben we altijd voldoende te eten. Dat is super.’ De triatlon van Marum is geliefd vanwege de laagdrempelige organisatie. ‘We werken niet met stopwatches of enorme startcijfers op onze arm. Iedereen kan het in zijn eigen tempo doen. Hardlopen mag ook wandelend. Daarnaast is er genoeg ruimte voor de fanatieke sporters. Die combinatie is fantastisch.’ Ook dit jaar zal Jaap net als voorgaande jaren het startsein verzorgen. ‘Voor het eerst gaat een deel van de opbrengst naar een goed doel. Dit jaar is dat Metakids. Een stichting die metabole ziekten bij kinderen de wereld uit wil helpen. Deze ziektes zijn slopend, dit moeten we stoppen. Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen op deze manier en hoop de 40e keer nog mee te mogen maken. We blijven positief en zien wel wat het leven ons brengt.’ Zondag 10 september tussen 08.30 en 11.00 uur is de start van het evenement. Er wordt 500-1000 – of 1500 meter gezwommen, 5 of 10 kilometer gelopen en 15 of 40 kilometer gefietst. Deelname kost 12,50 euro voor volwassenen. Voor de kinderen zijn de afstanden 250m zwemmen, 10 km fietsen, 2,5 km lopen en de kosten 6,50 euro. Opgeven kan bij de kassa of via wotterwille@optisport.nl. De triatlon is inclusief een broodje ham/kaas, krentenbol, koffie/thee/ranja, appel, kop soep, routes en een medaille. Afsluitend is er een schuimparty van 13.00 tot 15.00 uur.