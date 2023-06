40e editie Amysoft Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier wordt tweedaagse

NOORDENVELD/WESTERKWARTIER- De 40ste editie van de Amysoft Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier komt dit jaar slechts twee keer in actie. Een aantal organisaties is afgehaakt en nieuwe comités zijn moeilijk te vinden. Het wielerpeloton zal daarom alleen in Peize en De Wilp koersen.

‘De stekker gaat er niet uit. Want als je dat doet komt het nooit meer terug’, zegt Hindrik Aalders. De voorzitter van de Stichting Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier maakt zich desondanks wel zorgen over de toekomst van het wielerevenement. Het streven was dat er dit jaar zes wedstrijden georganiseerd zouden worden. Maar alleen Peize en De Wilp zijn overgebleven. Daarnaast hebben we jarenlang een uniek concept kunnen organiseren. Er zijn maar weinig wielerwedstrijden in Nederland waar vier, vijf of zes dagen achter elkaar in een klassement gereden wordt.’ Aalders heeft met een achtergrond als commercieel directeur veel affiniteit met naamsbekendheid en sponsoring. ‘Een van de eerste evenementen die ik mocht organiseren was De Wielermeerdaagse. Sinds 2017 ben ik voorzitter van deze prachtige stichting.’ Voor dat Aalders terecht kwam bij de stichting Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier had hij weinig kilometers in de benen. ‘Ik fiets nog geen honderd kilometer per jaar, maar inmiddels vind ik het een fantastisch mooie sport waar veel uitdaging en energie in zit.’ De stichting is de koepel waaronder we samen met verschillende comités fietswedstrijden organiseren voor Amateurs, Beloften en Elite-rijders. Vaak zijn de deelnemers mensen die net tegen het professionele fietsen aanhangen of jonge rijders die wellicht later prof worden. Zo heeft bijvoorbeeld Bauke Mollema wel eens meegereden voordat hij prof werd. Wie weet zit er dit jaar ook wel weer een toekomstige wereldtopper tussen. ‘Gemiddeld schrijven zo’n 120 mannen zich in en zo’n 60 vrouwen. Uiteindelijk staan er dan zo’n 80 mannen en 40 vrouwen aan de start. Meestal haken er toch een paar af door omstandigheden zoals slecht weer of ziekte. De comités van de dorpen regelen zelf vrijwilligers en zorgen bijvoorbeeld voor het hekwerk. Wij regelen weer onderdelen als de regelgeving, de sponsoring en de faciliteiten als de jurywagens en het podium.’

Op vrijdag 30 juni en 1 juli koersen respectievelijk in Peize en De Wilp de Elite, Beloften en Amateurs van zowel vrouwen als mannen. In De Wilp zal op zaterdag ook de Sportklasse rijden. ‘We vinden het erg jammer dat er dit jaar slechts in twee dorpen gereden wordt. Helaas konden de comités van andere dorpen de wedstrijd niet op poten zetten door een gebrek aan vrijwilligers. We zijn momenteel ook aan het kijken of we wedstrijden kunnen gaan organiseren buiten Noordenveld en Westerkwartier, we blijven in elk geval wel in het Noorden. Wanneer het enthousiaste mensen leuk zou lijken om zelf een comité op te zetten, kunnen die contact opnemen via haalders@home.nl. We zullen dan samen met andere comités alles regelen. Er is ongeveer een team van 15 mensen nodig om een comité op te zetten.’ In december vorig jaar trok het comité in Leek zich terug. Nieuw-Roden moest door een ‘sterke terugloop van hun vrijwilligers afhaken. Er waren nog maar drie mensen over die de kar konden trekken. ‘Daarna zijn we op zoek gegaan naar andere dorpen, maar vanwege verschillende redenen zoals het op korte termijn vinden van vrijwilligers niet lukte om een organisatiecomité samen te stellen. Er is ook nog gezocht naar samenwerking tussen de organisaties, maar dat bleek ook niet haalbaar’, zegt Aalders. De Wielermeerdaagse streeft voor de komende jaren nog wel naar een zesdaagse. En het liefst in de vorm zoals het ooit bedoeld was. Koersen in Noordenveld en Westerkwartier. Aalders: ‘Maar als dat niet tot de mogelijkheden behoort, moeten we de statuten wellicht wijzigen. Dat betekent dat we dan ook organisaties erbij kunnen betrekken die buiten onze regio vallen’. Ondanks alles staan er twee spetterende koersen te wachten. De organisatie is er klaar voor en met het mooie weer in het vooruitzicht kan het niet anders dan onvergetelijk worden. Meer informatie is te vinden op www.wielermeerdaagse.nl.

Wat Wieler2daagse Amysoft 40e editie

Waar Peize en De Wilp

Wanneer 30 juni en 1 juli 2023