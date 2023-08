60 jaar huwelijksgeluk in Leek

LEEK – Maandag 14 augustus vierde echtpaar Neutel-Scholing dat zij 60 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt. Dat moest uiteraard gevierd worden. ‘We hebben een hele gezellige week gehad,’ vertelt mevrouw Neutel. ‘We hebben allerlei bloemen en kaarten gekregen, en de burgemeester kwam ook nog even langs. We hebben een goed en leuk gesprek met hem gevoerd. Mijn man en ik hebben elkaar ontmoet op een feestje. Hij vroeg toen of hij mij thuis mocht brengen. Daar is heel veel goeds uit gekomen. We zijn nog steeds gezond en we hebben gelukkig ook gezonde kinderen.’ Het echtpaar heeft drie kinderen, vier kleinkinderen en twee pleeg-achterkleinkinderen gekregen. ‘We hebben een hele goed band met elkaar, daar ben ik erg dankbaar voor. Mijn man groeide op op een boerderij en werkte na ons trouwen als voorlichter in de landbouw. Zelf heb ik als verpleegster gewerkt. We hebben samen vaak gefietst en wandelen ook nog elke dag een rondje. Ik denk dat het geheim van een goed huwelijk is, dat je elkaar aandacht moet geven en open moet kunnen zijn tegen elkaar.’