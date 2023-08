65 jaar huwelijk en geen seconde spijt

LEEK – Afgelopen woensdag 23 augustus vierde echtpaar Bergsma-Neef dat zij maar liefst 65 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt. ‘We kennen elkaar al sinds de lagere school,’ vertelt mevrouw Bergsma. ‘We kregen echter pas verkering toen we 20 jaar waren.’ Meneer en mevrouw Bergsma werden op de paaskermis in Marum officieel een koppel. ‘Het is geven en nemen, ik heb er nooit spijt van gehad. Al kliert hij me wel eens hoor,’ grapt mevrouw Bergsma. ‘We hebben drie kinderen gekregen, vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Zondag 20 augustus hebben we het gevierd, toen zijn we gezellig uit eten gegaan.’ Burgemeester Ard van der Tuuk kwam het echtpaar ook feliciteren. Hij bracht hen op maandag 21 augustus een prachtige bos bloemen.