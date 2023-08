65 jaar huwelijksgeluk in Roden

RODEN – Maandag 21 augustus vierde echtpaar Ottens–Hagenouw dat zij 65 jaar getrouwd zijn. Wethouder Jos Darwinkel kwam op de dag zelf even langs met een prachtige bos bloemen om het echtpaar te feliciteren. ‘De dag daarvoor is het goed gevierd met een buffet bij Onder De Linden in Roden,’ vertelt zoon Roel Ottens. ‘Ik ben de jongste van de twee. Ik heb nog een oudere broer. Verder hebben mijn ouders vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Ze zijn een hele lieve opa en oma voor de (achter)kleinkinderen. Het zijn ook beide zeer harde werkers. Mijn vader begon in de kalvermesterij. Daarna verhuisden ze naar Den Horn, daar heeft hij 15 jaar bij een boer gewerkt. Daar zat toen ook een woning bij. Uiteindelijk heeft hij ook in de suikerfabriek gewerkt. Tegenwoordig wonen ze met veel plezier in Roden. Mijn moeder werkte voor het trouwen bij een belastingkantoor, daarna zorgde ze voor ons. Ze vullen elkaar goed aan. Ze wandelen ook nog steeds graag naar de markt in Roden.’