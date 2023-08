9 redenen om vaker papaja te eten

Papaja is een exotische fruitsoort met heerlijk zacht vruchtvlees, die steeds vaker in de supermarkt te vinden is. Dit zijn negen redenen om vaker papaja te eten:

1. Beschermt de cellen

Papaja bevat krachtige antioxidanten. Dit zijn stoffen die de cellen in ons lichaam beschermen tegen schadelijke vrije radicalen. Het mooie is dat ons lichaam de antioxidanten in papaja gemakkelijk opneemt, waardoor ze goed beschikbaar zijn voor ons lijf.

Ons lijf neemt de antioxidanten in papaja zelfs veel gemakkelijker op dan die uit andere groenten- en fruitsoorten. Dat maakt papaja een goede leverancier van deze gezonde stoffen.

2. Ondersteunt je brein

Je kunt je voorstellen dat een overschot aan vrije radicalen in onze hersenen niet bevorderlijk is voor onze cognitieve vermogens. De antioxidanten in papaja gaan de vrije radicalen tegen en ondersteunen op deze manier ons brein bij zijn belangrijke taken.

3. Goed voor je ogen

Net als wortels is papaja goed voor je ogen. De vrucht bevat namelijk krachtige antioxidanten, zoals zeaxanthine. Deze stof heeft het vermogen om schadelijk blauw licht te filteren.

Zo zou zeaxanthine de ogen beschermen en achteruitgang van het netvlies tegengaan. Hiervoor helpt het sowieso om meer fruit te eten. Maak daarom eens een fruitsalade met verschillende soorten fruit, waaronder papaja.

4. Gunstig voor de luchtwegen

Papaja bevat stofjes die goed zijn voor de luchtwegen. Het gaat om zeaxanthine, bètacaroteen en bèta-cryptoxanthine. Papaja’s met rood vruchtvlees zijn daarnaast rijk aan lycopeen. Bij mensen die veel van deze en andere antioxidanten binnenkregen, zagen onderzoekers minder vaak astma ontstaan.

5. Doet de prostaat goed

Dezelfde stofjes in papaja die goed zijn voor de luchtwegen, zijn ook goed voor de prostaat. Zo hebben ze een beschermend effect op de cellen van dit orgaan, wat helpt om de gezondheid ervan in stand te houden.

6. Ondersteunt de weerstand

Papaja is een goede leverancier van vitamine C . Als je 100 gram papaja eet, krijgt je bijna de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van deze vitamine binnen. Deze hoeveelheid heb je nodig om te voorkomen dat je ziek wordt.

7. Goed voor de spijsvertering

Papaja’s bevatten een enzym dat de spijsvertering ondersteunt. Het gaat om papaïne, dat je zelfs kunt gebruiken om vlees zachter te maken. Het heeft namelijk het vermogen om de taaie eiwitketens in vlees af te breken.

Naast dit krachtige stofje helpen ook het vocht en de vezels in papaja mee aan een goede spijsvertering. Voldoende reden dus om vaker papaja te eten.

8. Ondersteunt de gezondheid van je hart

Als je papaja toevoegt aan je eetpatroon, doe je je hart een groot plezier. Fruitsoorten die rijk zijn aan lycopeen en vitamine C ondersteunen namelijk de gezondheid van dit belangrijke orgaan.

Dat doen deze stoffen op dezelfde manier als ze andere organen ondersteunen. Namelijk door de cellen te beschermen tegen vrije radicalen.

9. Voor een stralende huid

Papaja is niet alleen goed voor de binnenkant van je lijf. Ook de buitenkant, en met name je huid, heeft baat bij deze vrucht. De antioxidanten in papaja dragen namelijk van binnenuit bij aan een gezonde huid met een jeugdige uitstraling.

Ook dit effect op de huid is toe te schrijven aan de antioxidanten in papaja. Deze bestrijden de vrije radicalen die voor huidveroudering kunnen zorgen. Wil je je huid een plezier doen, zet dan papaja op het menu.

De vrucht schijnt zelfs te helpen bij bestaande tekenen van huidveroudering, zoals rimpels. Deze verzachten onder invloed van lycopeen, vitamine C en andere antioxidanten die je in papaja vindt.

Daarnaast beschermen de antioxidanten in papaja de huid tegen een overmaat aan zonlicht. Zo vermindert de roodheid van de huid zichtbaar onder invloed van de vrucht.

Bronnen

Zhang, W. et al. (2022). Association between dietary carotenoid intakes and the risk of asthma in adults: a cross-sectional study of NHANES, 2007–2012. British Medical Journal Open, 12(6) e052320.

Barbagallo, M. et al. (2015). Oxidative stress in patients with Alzheimer’s disease: effect of extracts of fermented papaya powder. Mediators of inflammation, 2015:624801.

Jenkins, G. et al. (2014). Wrinkle reduction in post-menopausal women consuming a novel oral supplement: a double-blind placebo-controlled randomized study. International journal of cosmetic science, 36(1), 22-31.