Ongenode Gast

Wat: Opening Jaarbeurs

Waar: Evenemententerrein Roden

Wanneer: Vrijdag 22 september 16:00 uur

RODEN – De opening van de Jaarbeurs. Ieder jaar opnieuw vaste kost voor de Ongenode Gast. Meestal een hele hotemetotem met champagne, spectaculaire acts, VIPS, sprekers met een vlotte babbel en de uitreiking van de fameuze ondernemersprijs als hoogtepunt. Als je het over leuke feestjes hebt, hoort deze zeker in het rijtje. Dat verliep dit jaar allemaal een klein beetje anders.

Het Jaarbeursbestuur had het als altijd druk met handjes schudden tegen vier uur. De Ongenode Gast krijgt bij binnenkomst een glas champagne en een golfbal in de handen gedrukt. De bedoeling is om de het balletje in één van de elf grijze pvc-buizen te gooien, zo wordt snel duidelijk. Op die buizen staan de elf genomineerde bedrijven, ondernemers uit de gemeente Noordenveld die in de race zitten voor de ondernemersprijs. Aan Jan publiek om haar stem uit te brengen. Van de elf kokers blijven de zes met de meeste ballen over, zo wordt de Ongenode Gast verteld. Maar daarover later meer. Wat de Ongenode Gast bevreemdt is het ontbreken van de statafels. Was altijd zo gemakkelijk om het kladblok op te leggen naast een lekker koud biertje. Het was allemaal wat onhandig. Tas in de hand, kladblok onder de oksel en dus in de andere hand dat biertje. En dan komt het. Moet je wat noteren. Niet te doen.

Ondertussen stroomt tout bekend Noordenveld de tent binnen. De Volksvermakers als altijd in pak met das, Hans als altijd met zijn Wilma en Sjors VDH was in gezelschap van zijn Rika die voor de gelegenheid een opvallend roze jasje uit de kast had getrokken. Anton en Janet van Onder de Linden konden er ook even tussenuit glippen, net als Benjamin Baak die tegenwoordig verdomd veel weg heeft van lifestylegoeroe en modekenner Maik de Boer. Ook altijd van de partij: het voltallige college, de hartsvriendinnen Clarice en Wilma, Stephan Bulthuis, Emiel van der Heide (dit jaar voor het eerst als Zakenkringvoorzitter), zijn nichtje Manon van der Heide die tegenwoordig meedraait in de regionale padeltop, Marco Rellum, Herman Smit, Niels Venekamp, Hein Schaap, dit keer samen met zoon en opvolger Jochem Schaap, Kees (wederhelft van John de Bever die zelf elders een feestje had), Paul-Reiné van der Wijk met uiterlijke presentatiedeskundige Ellen Vorenkamp, Bert Jan Lageman alias lip met boezemvriend Erik Brand, broer en zus Bezu van de genomineerde JOY, Barbara en Benny van Es van het eveneens genomineerde bedrijf Herberg van Es. Vastgoedmagnaat Arjan Schuiling is er ook, in gezelschap van Pieter Laan. Voorin de tent klinkt trompetgetoeter. Een man in een knalblauw pak speelt het Drents volkslied alsof zijn leven er vanaf hangt. Het is Henk de Haan, oud-speler van de FC die ooit een wereldgoal maakte namens SC Veendam tegen FC Wageningen. Hij is ingehuurd om er een beetje op los te lullen en het publiek te vermaken. En dat kan hij. Die keer dat hij voor de FC na 3-1 achterstand moest invallen bij een wedstrijd tegen Inter Milan en meteen een vrije trap veroorzaakte en het daardoor 4-1 werd. Manmanman, wereldnieuws was De Haan op die 2e novemberdag in 1983. Helemaal toen hij ook nog het shirt van wereldster Altobelli te pakken wist te krijgen. De Jakhalzen doken er bovenop.

Als al het volk is gezeteld aan een van de in lange rijen opstelde tafels met rode kleedjes is het de beurt aan oud-Jaarbeursvoorzitter Bert Rijks om iedereen welkom te heten. Voor de laatste keer naar alle waarschijnlijkheid, want Rijks heeft een functie elders. Hij jast zijn speech er in rap tempo doorheen. Even staat hij stil bij het overlijden van Jelle Haisma, al decennia bestuurslid en koning van het amusementsprogramma van de beurs. Als altijd is er ook dit jaar weer een goed doel gekozen. Dit keer mocht André ‘Uli’ Steenbergen namens Petje Af Noordenveld de cheque van maar liefst 2500 euro in ontvangst nemen uit handen van drijvende kracht, regelneef en vicevoorzitter Lucas Schoonbeek. En dat komt heel goed van pas, want de club die opkomt voor kinderen uit minder bedeelde gezinnen, moet tegenwoordig haar eigen broek ophouden. Wethouder Jos Darwinkel hield het kort. Na een korte uitleg over het vervolg van de ondernemersprijs nam hij de meetlat ter hand en onthulde de zes overgebleven bedrijven: Herberg van Es, fotograaf Alfred Oosterman, Mark’s Eethuis, de Concrete Factory, Barels Bloemenschuur en JOY House of Brands. Alle genomineerde bedrijven kunnen binnenkort een bezoekje tegemoet zien van de Commissie van Aanbeveling. Na de officiële opening, de toespraken op het podium en de sterke verhalen van Henk de Haan was het dan ein-de-lijk tijd voor het toetje. Samen met een heleboel BN’ers duikt de Ongenode Gast de VIP-tent in waar tot 19:00 de drankjes voor nop vloeien. Daar maakten de bevallige VIP’s maar wat graag gebruik van.