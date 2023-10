Actie Hekakker en Norgerberg levert 400 euro op voor cultuurfonds

NORG – Leerlingen uit groep 4/5 van OBS de Hekakker haalden afgelopen vrijdag 29 september geld op voor het cultuurfonds van de school. Dit deden ze met een inzamelactie bij Camping de Norgerberg. De hele zomer hebben de leerlingen statiegeldflessen ingezameld bij het inleverpunt op de camping. Gasten van Camping de Norgerberg konden hier hun statiegeldflessen inleveren voor dit goede doel. Vrijdag hebben de kinderen uit groep 4/5 met zijn allen de flessen gesorteerd. Naast dat dit erg leuk was om te doen, was het ook meteen een goede rekenoefening. Na het tellen hebben de leerlingen de flessen per Pretkar naar Plus Spithost in Norg gebracht om ze daar in te leveren. De leerlingen hebben een mooi bedrag van 169 euro opgehaald met de actie en werden ook nog eens verrast door Plus Spithost, zij vulde dit namelijk aan tot 200 euro. Camping de Norgerberg heeft het totale bedrag verdubbeld, met de actie hebben de leerlingen 400 euro opgehaald voor het cultuurfonds!