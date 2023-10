Activiteitencentrum de Dobbe in Roden start met Weekendschool

RODEN – De handtekeningen zijn gezet, de Stichting Samen Noordenveld is een feit. Wat de plannen zijn achter deze fonkelnieuwe stichting? Een Weekendschool starten. Vanaf 1 januari 2024 wordt er iedere zondag Weekendschool gehouden in De Dobbe. Aanleiding is het stoppen van Petje Af Noordenveld. De stichting die iedere zondag op 2 locaties via vier themablokken kinderen kennis laat maken met verschillende beroepen, moet sinds dit jaar haar eigen beroep ophouden omdat de subsidie hiervoor is stopgezet. De stichting kreeg de financiën niet rond.

Bestuurslid Mary Dijkstra van de Dobbe wist niet wat ze hoorde toen locatiemanager van Petje Af Noordenveld Ronald Uilenberg haar vertelde dat de stichting moest stoppen. ‘Dit kan niet waar zijn, dacht ik’, begint de gedreven Dijkstra. Het Petje Af-programma werd zo goed ontvangen. De twee groepen zaten helemaal vol en veel kinderen stonden op de wachtlijst. Het mag gewoon niet gebeuren dat dit stopt’, zegt Dijkstra die onmiddellijk besloot het zelf op te pakken. ‘Ik heb meteen het bestuur van de Dobbe gebeld en het plan voor een Weekendschool voorgelegd. Zij reageerden meteen enthousiast. Het bestuur van de Dobbe is nu ook het bestuur van Samen Noordenveld. Vanaf 1 januari kunnen deze kinderen iedere zondag van 10:30 tot 16:00 uur naar school in de Dobbe. Zeker, er is nog een hoop werk aan de winkel, we moeten op zoek naar sponsoren en fondsen. Mathijs (Eeuwema, directeur Welzijn in Noordenveld, red.) steunt het initiatief en heeft toegezegd ons bij te staan in de zoektocht naar fondsen. Op dit moment zijn we druk aan het lobbyen. Ook bij de provincie moet er een potje zijn. We hebben 30.000 euro nodig. Dat gaan we hoe dan ook rond krijgen.’

Met het Petje Af-programma komen kinderen die een extra steuntje kunnen gebruiken, aanvullend op het onderwijs, tijdens 30 bijeenkomsten in aanraking met verschillende werkvelden.