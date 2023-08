Astrid Nijboer, voorzitter Spelweek Noordenveld

‘Het gaat geweldig met de voorbereidingen van de Spelweek. Naar aanleiding van het verhaal in de Krant en de berichten op Facebook hebben zich veertien nieuwe vrijwilligers gemeld. We hebben een leuke, close groep. Het enthousiasme spat eraf. Dat geeft mij heel veel energie. Er was wat terugloop in de vrijwilligersgroep na corona. Dat is gelukkig nu weer helemaal op peil. Op iedere groep zitten 3 of 4 begeleiders. We hebben de organisatie opgedeeld in verschillende commissies. Het werd te groot voor ons drieën. Penningmeester Ronald Uilenberg, secretaris Suus Kruize en ik houden ons bezig met de algehele organisatie, daarnaast hebben we commissies aangesteld voor de bouwgroep, animatie, activiteiten en EHBO. Ook hebben we voor het eerst een eigen verpleegster die zich ontfermt over de medicatie van deelnemers. We zijn een goed op elkaar ingespeeld bestuur. Iedereen doet waar hij goed in is. Zelf ben ik voorzitter sinds we een zelfstandige stichting zijn geworden. Dat was in 2016. Nog steeds doe ik het met heel veel plezier. Ik ben al zo lang betrokken. Als kind deed ik ook altijd mee. Op dit moment zijn we druk bezig met de decorbouw. Daarvoor hebben we creadagen ingepland. Dat betekent vooral veel zagen en verven. Een bouwbedrijf zorgt ervoor dat het decor een week voor de Spelweek begint geplaatst wordt. Wat dat gaat worden ga ik niet verklappen. Je kunt er in ieder geval niet omheen, dat is zeker. Het is voor de allereerste keer dat de Spelweek binnen één dag is uitverkocht. We hebben een paar afzeggingen gehad, maar die zijn inmiddels weer opgevuld door kinderen die op de reservelijst staan. Omdat we wat minder slapers hebben dan andere jaren, hebben we de deelnemers in de B-groep kunnen verhogen naar 285. Alice in Wonderland is het thema. Normaal gesproken bestond animatieteam uit twee man, dat is nu een echt trema geworden waarbij ook een professioneel toneelspel bij komt te kijken. Misschien goed om te melden: we zijn nog op zoek naar mensen die bij de posten willen zitten. Voor de posten op dinsdagmiddag bij de Vossenjacht, de Fancy Fair op woensdagmiddag en bij het nachtspel op donderdagavond. Wie graag een handje wil helpen kan zich aanmelden via de website www.spelweeknoordenveld.nl of via een berichtje op Facebook.’