Au pair avontuur: hoe verander je je leven als gastgezin of au pair?

Je hebt het misschien weleens gehoord: au pair worden in het buitenland. Dit klinkt natuurlijk heel erg interessant en misschien ook wel een beetje spannend. Als je droomt van leven in het buitenland dan is au pair worden via Nina.care de perfecte manier om dit aan te pakken. Waarom? Je werkt met een betrouwbare partij, die je helpt om de juiste plek te kiezen en met leuke gastgezinnen werkt. En je hebt altijd een team waar je terecht kunt met vragen of problemen. Dat maakt zo’n uitdagende ervaring toch wel iets minder spannend, vind je niet?

Waarom au pair worden in het buitenland?

Als au pair krijg je de kans om in te wonen bij een gezin en te helpen bij het verzorgen van de kinderen. Dit is de kans voor jou om ervaringen op te doen in een nieuwe omgeving en misschien zelfs in een nieuw land. Zo kun je profiteren van nieuwe culturen en leefstijlen terwijl je gewoon kan werken en geld kunt verdienen. Hoe ideaal is dat? Daarbij is er natuurlijk geen betere manier om een nieuwe cultuur te ervaren dan door samen te leven met lokale mensen. Je doet dan ook nog eens relevante werkervaring op die geweldig op je cv staat. En je ontwikkelt jezelf en je leert je eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten kennen. Eigenlijk is er geen reden te bedenken om zo’n kans niet te grijpen.

Wat moet je weten om au pair te worden?

Nieuwe ervaringen, nieuwe mensen leren kennen en geld verdienen, dat klinkt toch als te mooi waar te zijn. Voordat je je koffers gaat pakken en op het vliegtuig stapt, zijn er nog een paar dingen die geregeld moeten worden. Ten eerste moet je een land kiezen en dit is niet zomaar een keuze. Je moet goed nadenken over de cultuur en de levensstijl van het land waar je naar toe gaat. Elk land heeft andere vereisten qua visum en financiering. In de meeste landen is het wel van belang Engels te kunnen spreken zodat je makkelijk kan communiceren met je gastgezin en andere mensen in het nieuwe land. Vaak moet je ook bereid zijn om voor een bepaalde periode te willen blijven, het gastgezin moet op jou rekenen als hulp voor het verzorgen en opvoeden van hun kinderen. Als je wil weten wat de verdere vereisten zijn, kun je terecht bij Nina.care. Begin met het selecteren van het land waar je naartoe wilt en dan start het proces.