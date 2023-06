Basisschoolkinderen slaan hun slag voor de hole-in-one bij Golfclub Holthuizen

RODEN- Welzijn in Noordenveld organiseert drie golfclinics voor de basisschoolgroepen 5 tot en met 8. Vorige week dinsdag 13 juni was de allereerste. Op 20 juni volgde de tweede en volgende week 27 juni volgt nummer drie. Voor een klein bedrag kan er mee worden gedaan. Er kwamen veel kinderen op af die alles leerden over het afslaan, putten en chippen. Een golf van positieve reacties volgden en de kinderen hebben ontzettend veel mogen leren. Het weer was fantastisch en zonder slag of stoot of uitgeputte kinderen waren de eerste twee clinics een succes te noemen. De organisatie kijkt uit naar nummer drie. Wellicht zit hier wel een nieuwe Jordan Spieth of Rory Mcllroy tussen.