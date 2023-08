Beachkorfbalteam kv Noordenveld tweede op NK 2023

SCHEVENINGEN – Zondag vonden de Nederlandse kampioenschappen beachkorfbal plaats in Scheveningen. Het beachkorfbalteam van kv Noordenveld was in poule 1 van dit NK oppermachtig. De Oranje Tijgers scoorden makkelijk (doelsaldo +60 uit 6 wedstrijden). In poule 2 kwam het Politieteam, dat Nederland gaat vertegenwoordigen in Polen komende week, eveneens probleemloos door de poulefase. In de finale bleek het Politieteam een maatje te groot voor onze beachkorfbaltrots uit Roden. Eindstand 1-9. Noordenveld kwam in deze laatste wedstrijd niet vaak tot kansen en de passing en afronding lieten te wensen over. Niettemin een fantastische prestatie van het beachkorfbalteam van kv Noordenveld.