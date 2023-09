Bekerwedstrijden in de regio in het eerste weekend van september

REGIO – Het voetbalseizoen is weer begonnen. Als vanouds wordt er met de bekercompetitie in poules gestart. Voor vele teams zijn dit een veredelde oefenwedstrijden en voor sommigen is het wel serieus. De KNVB maakt het wel leuker door zaterdag en zondag teams tegen elkaar te laten spelen. Daarbij houdt men rekening met het niveau waar de teams in spelen. Zo krijg je enigszins gelijkwaardige wedstrijden.

SV Marum verloor van zaterdag 2e klasser Dronrijp met 2-1. Trainer Bosma sprak van een schandalig verlies. ‘We maakten verdedigend te veel foutjes waar de Dronrijp goed van profiteerde. We hadden zeker 5 opgelegde kansen die 100% een doelpunt hadden moeten opleveren.’ Bosma gaf aan dat dit soort kansen straks in de competitie succesvol afgerond moeten worden. Doe je dit niet dan krijg je een zwaar seizoen, gaf de trainer als les mee. Noël Kailola zorgde voor de treffer van Marum.

VV Roden won met 3-2 van LTC uit Assen. Trainer Raveneau zag dat Roden de 1e helft de overhand had. Binnen 20 minuten was het reeds 2-0 door doelpunten van Erolind Derguti en Robin van der Tuin. In de 2e helft kwam LTC terug tot 2-1 maar Steinar Miedema schoot een vrije trap prima binnen. In de slotfase kreeg Roden nog een tegendoelpunt door onnauwkeurigheid. Raveneau was tevreden met het vertoonde spel. Hij zag het spel waarop wordt getraind, terugkomen. De patronen werden zichtbaar maar de afspraken en afstemming kan en moet nog verder verbeterd.

GOMOS verloor in de laatste 15 minuten met 3-1 van PKC’83. Al vroeg in de wedstrijd maakte Tim Assman de 0-1 voorsprong na een prima voorzet van Edwin Rozenveld. ‘De verdediging stond goed en we kregen zelf nog een aantal goede kansen op een doelpunt’ vond trainer Veldman. Deze kwam niet en GOMOS moest verder terug. ‘In het laatste kwartier waren we niet goed genoeg en liepen we tegen 3 doelpunten aan’, aldus Veldman.

VEV’67 won met duidelijke cijfers bij Annen. Via een counter kort voor rust kwam Annen op voorsprong. Nog voor de pauze werd de stand door Marco Soeten gelijk gemaakt. Na de rust had VEV veel balbezit. Trainer Pranger waakte voor de counter en zijn ploeg reageerde hier prima op. In de 2e helft werd het snel 1-3 door Soeten en Martijn van Maastrigt. In de slotfase kon Annen het fysiek gezien niet meer belopen. Stijn Veenstra en nogmaals Marco Soeten tekenden voor de 1-5 overwinning.

TLC stond tegen Harkema Opeinde bij rust al met 1-3 voor. Joost de Jong opende na 6 minuten de score. Roel Elders scoorde de 0-2, waarna Harkema tot 1-2 terugkwam. Frank Bolwijn besliste voor rust met zijn doelpunt de wedstrijd. Het was een nuttige oefenwedstrijd vond trainer de Wal. Het was niet heel goed, maar voor de trainer was het goed om te zien waar zijn ploeg staat.

VV Veenhuizen won verdiend met 4-0 van Asser Boys. Dat was een mooi begin aldus trainer Van Veenen. ‘Het was jammer dat het lang 2-0 bleef maar uiteindelijk gaf de conditie de doorslag en konden we naar 4-0 uitlopen.’ Sjoert Giezen (2x) en Coen Schmidt (2x) gaven met hun doelpunten hun visitekaartje af. Op een prima veld waren de voorwaarden om een wedstrijd om het ‘egje’ te spelen helemaal aanwezig.

SV Haulerwijk trad niet in de sterkst mogelijke opstelling aan vanwege vakanties en een aantal niet fitte spelers. Daar baalde trainer Schaap wel van. Mentaliteit en motivatie zijn er wel binnen de lijnen bij de spelers. Helaas gaf de trainer aan dat in de voorbereiding veel spelers weg zijn of door niet fit genoeg aan de voorbereiding te beginnen tegen blessures aanlopen. Schaap was redelijk tevreden over het veldspel. Patrick Hilhorst scoorde 0-1. Na rust waren er kansen op de 0-2 maar werden niet gemaakt. In de slotfase gaven te veel ruimte en daar profiteerde Rottevalle tweemaal van. De 2-1 uitslag was dan niet verdiend vond men aan Haulerijk zijde.

VV ONR behaalde een prima 1-1 gelijkspel tegen Zuidhorn. De ploeg van trainer Kloosterman stond al snel achter. ONR had moeite met het beweeglijke spel van Zuidhorn en kon geen grip op de wedstrijd krijgen. Naarmate de 1e helft vorderde kwam ONR beter in de wedstrijd. Kort voor rust maakte Hendrik Rozema de gelijkmaker. De 2e helft was de organisatie beter vond Kloosterman. Zuidhorn kreeg nog vele kansen maar ONR hield stand.

VV Westerkwartier had behoudens de eerste 10 minuten tegenstand van GSVV. De organisatie moest worden aangepast en nadat dit had plaatsgevonden kreeg de ploeg van trainer Wardenier de overhand. Na een aantal goede kansen maakte Daniel Jonker de 1-0. Voor rust maakte Rense Dijk de 2-0. In de 2e helft bleek Westerkwartier conditioneel de sterkere ploeg en liep het uit naar 5-0. Tjeert de Boer, Maurik de Vries en nogmaals Daniel Jonker maakten het kwintet doelpunten compleet.

Zondag 3 september

VV Peize won met 5-1 in en tegen Bakkeveen. Trainer Hofman was tevreden over hoe de ploeg samen wil voetballen. ‘Hierin maakten we stappen. De intensiteit was tijdens de wedstrijd hoog. Mooi om te zien dat we conditioneel weer een stap vooruit hadden gemaakt’, vond Hofman. Maurijn Timmer was met 3 doelpunten goed op schot. Joppe van Leeuwen en Simon Wekema maakten het kwintet doelpunten vol.

VV Zevenhuizen won met 3-0 van De Wilper Boys. Jeffrey Jonkman maakte bij zijn debuut de 1-0. Trainer van der Ploeg zag een gelijk opgaande 1e helft. De 2e helft was Zevenhuizen beter want het maakte ook goed gebruik van de ruimten die er bij De Wilper Boys ontstonden. Deon Hazeloop en Jurjan van Esch maakten het drietal doelpunten compleet. Het was een nuttige wedstrijd waarin veel spelers minuten hebben kunnen maken vond van der Ploeg. De Wilper Boys trainer Van Dijken zag zijn ploeg tot een 10 minuten voor de pauze domineren. Net voor rust viel de 1-0 voor Zevenhuizen. De 2e helft had Zevenhuizen de organisatie beter staan. Toen was het een gelijk opgaande wedstrijd. In de slotfase liep Zevenhuizen uit naar een ietwat geflatteerde 3-0 overwinning.

VV Nieuw Roden won uiterst gemakkelijk met 0-5 van Yde de Punt. Na een trainingsweekend was trainer Smit benieuwd hoe de ploeg zich in deze wedstrijd zou kunnen manifesteren. Er was sprake van een groot niveau verschil. Mart Hoek was met 3 doelpunten de man. Angelo Weggers en Martijn Drent waren allebei ook goed voor een doelpunt.

(Foto: Vv Roden – LTC)