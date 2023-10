Beweegdorp Norg maakt voordelig en gevarieerd sporten mogelijk met Sportpas Norg

NORG – Beweegdorp Norg heeft samen met alle sportverenigingen een ambitieus plan ontwikkeld. Vanaf oktober kunnen Norgers met de Sportpas het komende seizoen gevarieerd en voordelig sporten. Alle volwassen leden van alle sportverenigingen ontvangen een gratis pas, maar voor niet-leden is de pas voor slechts 50 euro te koop.

‘Elke maand wordt er een nieuw programma gepresenteerd en we proberen daarin veel variatie aan te brengen’, vertelt Afien Auwema van Beweegdorp Norg. Zo kan er in oktober onder andere meegedaan worden met aquaspinning, badminton, stoelyoga, of het balsportuur. ‘We hopen mensen te kunnen bewegen om in actie te komen, eens wat vaker te sporten of uit te dagen om eens wat nieuws te proberen.’ Na registratie ontvangt men inloggegevens voor de speciale Sportpas Norgapp. In deze app kunnen twee extra trainingen per week gereserveerd worden en kan één keer per maand aan een korte cursus worden deelgenomen. Gebruikers van de Sportpas kunnen op vertoon ook gebruik maken van acties en aanbiedingen bij de lokale middenstand. ‘Dit is een pilot die we starten met duizend passen. Elk lid van een sportvereniging krijgt de pas sowieso, dat zijn ruim 800 leden.’ Voor de minima is het ook een uitkomst. Voor een klein bedrag kunnen deze gezinnen toch sporten. ‘Maar vooral oriënteren. Dat is ook ons doel. Zorgen dat mensen meer gaan bewegen en andere sporten uitproberen.’ Beweegdorp Norg hoopt dat de sportpas bijdraagt aan een gezonde leefstijl, een steentje bijdraagt aan de sociale samenhang in het dorp en vooral de gebruikers een plezier doen. De Sportpas wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van de Businessclub Norg e.o., de Zakenkring Norg en het Lokaal Sportakkoord van de gemeente Noordenveld. Aanmelden kan via www.beweeegdorp.norg.nl/aanmelden. Vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail nar Afien Auwema van Beweegdorp Norg via info@beweegdorpnorg.nl of 06-57133765.