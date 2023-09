Bibliotheek Roden viert heropening

RODEN – In de afgelopen maanden is Bibliotheek Roden getransformeerd tot een eigentijdse ontmoetingsplaats voor de gemeenschap. Al even zijn bezoekers welkom in de compleet vernieuwde bieb. Om de heropening nu officieel te vieren, is er op zaterdag 9 september een feestelijke Open Dag van 11.00 tot 17.00 uur met muziek en activiteiten. Het evenement is vrij toegankelijk.

Op 9 september wordt het plein voor de bibliotheek (dat deel uit gaat maken van de hub, het nieuwe ov-knooppunt) omgetoverd tot een vrolijke zomermarkt. Zo kunnen bezoekers er een gedicht bij elkaar trappen op de Poëziefiets, een VR-bril uitproberen en een speurtocht volgen. Kinderen kunnen geschminkt worden, vlaggetjes maken of een technische knutselworkshop volgen. Ook kunnen bezoekers genieten van een drankje en wat lekkers, waaronder gratis steekijsjes zolang de voorraad strekt. Voor muziek wordt gezorgd door een dweilorkest en de dj in de Entertainmentbus. Daarnaast is er op de Open Dag ook aandacht voor de cursussen, spreekuren en andere dienstverlening van de bibliotheek. De bibliotheekmedewerkers en samenwerkende partners zoals Humanitas, wijkpolitie en het Taalhuis zullen daar alles over vertellen.