Bier en vogelvoer

Het warme zomerweer komt er aan en ik ben liefhebber van speciaalbieren. Een en een is twee. Op een mooie warme zomerdag, feesten en memorabele geluksmomenten is het genieten van een glas goudgeel gerstwater. Ik begrijp dan ook goed dat een Hollands biermerk een serie speciaalbieren onder de positieve naam ‘Hoop’ heeft uitgebracht. Met een biertje dat ze ‘Geluk’ noemen. Nog sterker, er bestaat een brouwerij die zich ‘Hoop’ noemt. Speciaalbieren worden niet voor niets steeds vaker belevingsbieren genoemd.

Onlangs keek ik naar onze tuin. Er vlogen verschillende vogels op en rond de voedertafel. Rondom de voedertafel groeit op dit moment graan, vooral gerst. Niet dat ik ambities heb om boer te worden maar in dit geval ben ik geholpen door de vogels. Het zijn ontkiemde zaden uit het vogelvoer dat afgelopen winter naast de voedertafel is gevallen. Regelmatig zag ik vogels op de voedertafel kwistig in het rond happen. Het zou me niets verbazen dat zij mede oorzaak zijn van de ‘graanakker’ in de tuin.

Vervolgens gleed mijn blik naar de met hop (Humulus lupulus) begroeide pergola. Deze snelgroeiende overblijvende hopplanten heb ik jaren geleden meegenomen uit de omgeving van Peize. Dit Drentse dorp kent een eeuwenoude hopgeschiedenis. In de 15e eeuw ging een Groningse bierbrouwer in Peize wonen. Daar verbouwde hij hop voor zijn brouwerij. De hop groeit al jaren in onze tuin. Elk jaar tot hoog in de bomen en in het najaar sterft het weer af. Als je geluk hebt is het een vrouwelijke plant want dan hangt de plant aan het eind van de zomer vol hopbellen. Die hopbellen worden gebruikt voor de conservering en smaak van bier. Bijkomend voordeel is dat Gehakkelde aurelia (vlinder) hop als waardplant heeft. Die vlinder heb ik dus elk jaar in de tuin.

Ik heb een biertuin bedenk ik me nu. Graan (vooral gerst), water, hop en gist zijn de vier basis ingrediënten van bier. Daarvan groeien er twee in mijn tuin. Water haal ik uit de kraan en gist uit de winkel. Ik ga bier maken. Er zijn veel lokale (thuis) brouwerijen. Ik heb het in mijn studententijd eens geprobeerd met een Engels bierpakket. Grote groene buikfles gekocht, waterslot erop, machtig mooi maar het bier was niet te drinken. Dus dat biertje verdween in de gootsteen. Nee, bier maken laat ik over aan de echte liefhebbers en professionals.

Terug naar het vogelvoer. Welke zaden zijn in vogelvoer verwerkt en welke planten kan ik nog meer in de tuin verwachten? Dat is een wereld apart kom ik achter. Diverse aanbieders met verschillende typen strooivoer voor verschillende vogels met verschillende beloftes. Boeiend, want ik lees nergens waaruit het strooivoer bestaat. Wel dat bij sommige aanbieders de schillen worden verwijderd en zaden gebroken zodat ze niet ontkiemen als ze op de grond vallen. Dat is bij ons dus niet gelukt want er groeit van alles. Ik ben benieuwd of ik binnenkort zonnebloemen, gierst en andere planten kan verwachten.

Nu maar hopen dat ik een vrouwelijke hopplant heb zodat deze straks vol decoratieve hopbellen hangt. Overigens denk wel na voordat je een hopplant in je tuin zet want het plantje woekert bij het leven. Binnen een paar jaar groeit het overal. Hou je niet van bier? Dan kun je altijd nog thee maken van hopbellen. Het schijnt rustgevend te zijn. Dus als je slecht slaapt doe een paar hopbellen in een glas, heet water erop. Slaap lekker.

Ik wacht nog even op de warme zomeravond en trek dan weer een lekker koud speciaal biertje open. Laat de zomer maar komen.

Andre Brasse Puur Natuur juni 2023