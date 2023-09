Bij Tennisvereniging REO spelen ze het dak eraf

RODEN- Na 30 jaar is het bestaande dak van de tennishal aan vervanging toe. Het dak is niet geisoleerd en heeft te kampen met lekkage. Dankzij een subsidie van de Gemeente Noordenveld van ruim anderhalve ton, heeft de vereniging plannen kunnen maken voor een duurzame tennishal van zevenendertig bij eenenvijftig meter. Vorig jaar hebben zij al een nieuwe sportvloer gerealiseerd en nu een nieuw dak en geisoleerde gevels. Dat vergt veel improvisatie en hulp van de leden. Ger Albers kreeg de opdracht om de nieuw te bouwen hal te verduurzamen, op basis van de nieuwste richtlijnen. ‘Gezien de huidige constructie van de hal was dat geen eenvoudige klus, aangezien wij te maken hadden met een maximale belasting van de huidige spanten. Doordat wij met de nieuwe dakgevelplaten centimeters hoger uitkomen, moesten wij van de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen. Reden is vergroten van het volume van de tennishal.’ Vorige week is een Montagebedrijf Compagne uit Coevorden met de werkzaamheden begonnen. Een bedrijf uit Ede levert achtienhonderd vierkante meter geisoleerde sandwichpanelen. Deze worden door een hijskraan op zijn plaats gebracht. Een hele onderneming wat veel bekijks zal trekken. Halverwege oktober zullen de gevelplaten gemonteerd worden. ‘Ik heb veel waardering voor onze talrijke vrijwilligers die mij hebben geholpen. We kijken er met zijn allen enorm naar uit. Een hal die nog tientallen jaren zal meegaan!’