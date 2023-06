Bloedje warm en volop handel en gezelligheid op eerste Molenfair

RODERWOLDE – Dat ze in Roderwolde weten hoe je een fair moet organiseren, blijkt maar weer eens. De allereerste Molenfair, opvolger van de fameuze Rowolmer Fair, was zondag meteen een succes. Bezoekers kwamen overal vandaan om lekker te slenteren, koekeloeren en de euro’s te laten rollen bij de maar liefst 50 verschillende kramen en foodtrucks. Ook kinderen deden goede zaken op de speciale kinderrommelmarkt op de fair. Koren- en oliemolen Woldzigt was open voor publiek. Al met al een zeer geslaagde fair die zeker smaakt naar meer.