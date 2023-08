‘Bloemencorso Eelde hoort op landelijke televisie’

“Het corso woont bij ons in huis, het is elke dag onderwerp van gesprek”, zegt BN’er Jacques J. d’Ancona (85) uit Eelde. Zijn partner Hans Langhout is niet alleen nieuw in het corsobestuur, maar ook actief bij de corsowijk Paalakkers – inmiddels als arrangeur. “Hans is dus dubbel betrokken. Hij is er heel druk mee. Het corso lééft bij ons thuis!”

Ook Jacques was jarenlang actief voor het Bloemencorso, als presentator van wat eerder ‘de missverkiezing van Eelde’ heette. “Ik heb ervoor gestreden dat het de verkiezing van de Bloemenkoningin zou worden genoemd.” Jacques koestert de herinneringen aan het juryberaad in huize Cazemier aan de Hooiweg, waarbij hij als presentator ook aanwezig was. “Ik leerde er Roel Dijkhuis kennen, destijds hoofdredacteur van Radio Noord. Als bekende inwoner van Paterswolde maakte Roel deel uit van de jury.” Lovende woorden spreekt Jacques over voormalig corsovoorzitter André Ensing: ‘een enorme stimulator’.

De actieve betrokkenheid van Jacques bij het Bloemencorso krijgt dit jaar een vervolg. Met zijn ervaring van liefst 18½ jaar als juryvoorzitter van de Soundmix Playbackshow is hij benaderd om deze rol opnieuw op zich te nemen tijdens de Dahlia Dragqueen Show. Dit eigentijdse entertainment bij de start van de corsoweek, op zaterdag 26 augustus, vervangt de verkiezing van de Bloemenkoningin van Eelde. “Meisjes die mooi lopen te doen, dat is geweest.”

Als jurylid op de landelijke televisie stond Jacques bekend om zijn kritische insteek, wanneer hij die nodig achtte. Hij was niet van de valse loftuitingen. Mogen de als dragqueens vermomde Bekende Eeldenaren straks rekenen op wat meer mildheid van de juryvoorzitter? “Hahaha”, lacht Jacques. Zijn ogen twinkelen. Met kenmerkende ironie: “Ik geef niet op… en ik geef niet toe.”

Tot 27 jaar geleden, voor Jacques met zijn echtgenoot Hans neerstreek aan de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde, woonde hij in zijn geboortestad Groningen. Onbekend terrein was Eelde-Paterswolde niet. “Het corso, dat wàs vroeger iets. Daar ging je naar toe!” Getuige de bezoekersaantallen is dat nog altijd zo. “Het corso is van hoge kwaliteit. Het verdient zonder meer zendtijd op de landelijke televisie. Het corsobestuur moet die ambitie hebben.”

Behalve ‘the place to be’ tijdens het Bloemencorso, was Eelde-Paterswolde ook de woonplaats van Jan Pelleboer. Jacques bezocht de uitvoeringen van de operettevereniging in Café Centraal, waarin Jan meespeelde. “Altijd in de rol van ‘der komische Alte’.” Jacques en Jan kenden elkaar van het Nieuwsblad van het Noorden. Jacques werkte er aanvankelijk voor de sportredactie, Jan ging over de ratelende telex en het weer.

Als Stadjer van oorsprong is Jacques Eeldenaar geworden. “Ik voel me hier thuis, omdat men mij accepteert.” Warme woorden heeft hij voor dorpsgenoten Jur Ekhart, Lianne Abeln en Mark Pepping. “Mooie, talentvolle mensen met bijzondere muzikale kwaliteiten.” Zelf is Jacques als theaterrecensent een icoon. Iconisch zijn ook zijn werklust en drive. Voor de krant is hij wekelijks twee keer op pad. Daarnaast staat zijn werkzame leven onder meer in het teken van voetbal – momenteel als gastheer naast Hans en Marjo Robben in de naar hun zoon vernoemde directielounge van FC Groningen.