Boekpresentatie ‘Schrijf!’ Een boek voor en door schrijvers

LEEK- Op vrijdag 13 oktober om 16:00 uur presenteren Ineke Riepma-Buwalda en Diana Willemsen hun eerste gezamenlijke boek: Schrijf! in de bibliotheek van Leek.

De titel zegt het al, dit boek gaat over schrijven. Over pennen en de juiste plaats om te schrijven, inspiratie en smoezen, over ideeën en succes. Kortom alles voor de creatieve schrijver. Tijdens de sprankelende presentatie maakt men kennis met de schrijvers en is er de mogelijkheid om een gesigneerd exemplaar van Schrijf! aan te schaffen.

Voorafgaand aan de boekpresentatie kan gratis worden deelgenomen aan een schrijfcafé. Dit is een plek waar mensen, die willen schrijven, samenkomen. Aan de hand van oefeningen en opdrachten kunnen deelnemers op eigen niveau schrijven. Het is daarom geschikt voor beginners en gevorderden. Men hoeft niks te presteren, niks te bewijzen. Plezier in het schrijven (opnieuw) ervaren, is het enige doel. Het schrijfcafé is van 15:00 uur tot 15:45 uur en wordt gegeven door Diana, zij is onder andere bekend van haar boeken Kleine boom vraagt, Druppels Troost en Kreukels. Graag aanmelden via de bibliotheek of schrijf@rationem.nl en neem pen en papier mee. De Presentatie is op vrijdag 13 oktober vanaf 15:00 uur het schrijfcafé en vanaf 16:00 uur boekpresentatie van Schrijf! Locatie: Bibliotheek Leek Waezenburglaan 53.