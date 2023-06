Brinkhofweide vol trekkers

NORG – Zondag was het voor de 35ste keer in successie dat er in Norg een Trekkeroriëntatietocht werd georganiseerd. Zeker 100 trekkers stonden om 12.00 uur klaar voor een tocht met opdrachten om langs Peest, Zuidvelde, Westervelde en Langelo te rijden. Er werd vooral gereden over zandwegen en boerenweggetjes, wat hier en daar tot enorme stofwolken leidde. Na terugkomst op de Brinkhofweide werden er trekkerbehendigheidsspelletjes gedaan. Ook dit jaar tekende Piet Smilda wederom voor de organisatie. Over een aantal weken is er een feestelijke uitreiking van prijzen in café Zwaneveld.