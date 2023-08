Broers organiseren crowdfundactie voor moeder die al 5 jaar lijdt aan helse pijn

‘Desnoods nemen we een lening, mama moet beter worden’

RODEN – Sako Gatsjatrjan uit Roden stuurde een mail naar de redactie van de Krant. Samen met zijn broer Narek is hij een crowdfundactie gestart voor hun moeder die al vijf jaar met helse pijn leeft. Mariné Bagdasrjan (50) onderging vijf jaar geleden een operatie in het Martini ziekenhuis in Groningen waarbij door vleesbomen haar baarmoeder moest worden verwijderd. Op aanraden van haar arts nam ze een bandje onder haar blaas, een zogenaamd Ajust bandje, dat verzakkingen en incontinentie moest voorkomen. Toen begon de ellende. Heftige zenuwpijn met uitstraling naar de rug en been volgde. Na tig onderzoeken was de conclusie: niks aan de hand, het bandje zit goed. Conclusie: ‘U bent uitbehandeld. We kunnen niks voor u doen.’

De levenskwaliteit van Mariné hobbelt hard achteruit. Tien minuten wandelen is moeilijk, fietsen lukt niet meer. De ooit zo vrolijke en spontane Mariné is moe. Zonder haar dagelijkse dosis pijnstillers is het niet te doen. Haar pasgeboren kleindochter van één maand een beetje wiegen op schoot is al teveel. Dat haar klachten voortkomen uit het geplaatste bandje, daarvan is Mariné overtuigd. Het Adjust bandje is nogal omstreden, in sommige landen is het plaatsen ervan verboden, weet ze inmiddels. Een krantenartikel dat ze kreeg van een goede vriendin die twee dagen daarna overleed, was de aanleiding om de moed niet op te geven. Het was het verhaal van Monique Peters, de eerste vrouw in Nederland die succesvol geopereerd werd in Amerika. Ze liet een zelfde soort bandje verwijderen door een arts van Griekse komaf, gynaecoloog en chirurg Dr. Veronikis. Met succes. De rolstoel waarin ze voor de operatie zat, kon de deur uit en Peters pakte haar leven weer op. Haar verhaal was voor zonen Sako en Narek reden om contact te zoeken met Peters. Er was weer hoop.

Arts in Amerika

‘Ze woont in Eindhoven. We werden met open armen ontvangen. Ze heeft ons haar hele verhaal verteld. Het is een blauwdruk van wat onze moeder heeft. Zij heeft ons in contact gebracht met de in deze problematiek gespecialiseerde arts in St. Louis. We hebben hem gesproken via beeldbellen. Hij heeft vrouwen over de hele wereld geholpen met deze problemen. Van Frankrijk tot Canada. Hij liet ons een kaart zien met speldenprikken erop. Eén daarvan was geprikt in Nederland, dat was Monique.’ Mariné had haar eigen arts in Groningen meerdere malen gesmeekt of het bandje verwijderd mocht worden. ‘Het antwoord was nee. Te gevaarlijk. Het zou verkleefd kunnen zijn met andere organen en daarom een te groot risico vormen. Het kwam erop neer dat ik er maar mee moest leven. Maar dat is niet te doen. Er zijn momenten dat ik er geen zin meer in heb.’

Voor de broers was het alles of niets. Ze startten een crowdfundactie om het geld voor de operatie bij elkaar te krijgen. ‘Dat wilde ze aanvankelijk niet. Ze wil liever geen publiciteit. Dat hebben we genegeerd. Hebben haar geen keuze gelaten. Dit is haar enige kans om beter te worden. De operatie zelf kost 15.000 euro, inclusief verblijf ruim 20.000 euro. Na de operatie moet ze een paar dagen in het ziekenhuis herstellen. Het is een hoop geld. Onze vader werkt hard, maar dit bedrag heb je maar zo niet bij elkaar. Daarom hopen we op hulp van mensen die haar verhaal lezen. Ze zou 25 oktober geopereerd worden. Omdat ze zo hard achteruit gaat hebben we dat kunnen vervroegen naar 24 augustus. Dat is al heel snel. We hebben nu ongeveer 7000 euro binnen, dat is prachtig, maar nog niet genoeg. Als we het geld nog niet bij elkaar hebben? We gaan hoe dan ook. Desnoods nemen we een lening. Mama moet beter worden.’

Wie Mariné en haar jongens willen steunen met de actie kunnen een donatie doen via de volgende link: https://www.doneeractie.nl/life-changing-operatie-in-amerika-voor-marine/-79454