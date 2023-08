Burgemeester Ard van der Tuuk geeft startschot bij 4 Mijl van Leek

LEEK – Op vrijdag 1 september verzamelen hardlopers zich opnieuw in Leek voor deelname aan de jeugdloop of de 4 mijl. Ard van der Tuuk, burgemeester van gemeente Westerkwartier, zal om 16.30 uur het startschot geven voor de 4 mijl wedstrijd. Deelnemers lopen dan vijf ronden door Leek, wat het extra aantrekkelijk maakt voor het publiek om het verloop te volgen. De onderdelen worden deskundig aan elkaar gepraat door onze vaste speaker Wycher van den Bremen. Daarvoor, om 16.00 uur, vertrekken jeugdlopers van 4-12 jaar over 1 of 2 ronden. Deze Ronde van Leek wordt voor het tweede jaar georganiseerd, in samenwerking met het Wielercomité Leek. De wielerwedstrijd begint om 18.00 uur voor de dames en om 19.45 uur voor de heren. De hardlopers en wielrenners gebruiken hetzelfde afgezette parcours. De start en finish is op het winkelplein bij de Samuel Levistraat. Daar is ook horeca en live muziek, terwijl op De Dam een braderie wordt gehouden. Op deze manier is een sportief en gezellig evenement mogelijk voor een breed publiek en deelnemersveld. Meer informatie over het hardlopen en inschrijving is te vinden op de website www.loopgroepnienoord.nl/4mijl.