Buurtcamping bij De Dobbe

RODEN – Van vrijdag 28 tot zondag 30 juli is er bij activiteitencentrum De Dobbe een Buurtcamping. ‘Drie dagen lang willen we op het terrein rondom De Dobbe een gemoedelijke camping creëren voor buurtbewoners en inwoners uit Roden. Een camping waar van alles is te doen, lekker buiten leven en activiteiten ondernemen.’ Dit zegt Sacha Kraan. Zij is als WiN medeweker betrokken bij de voorbereidingen van de Buurtcamping.

De Buurtcamping is een landelijk initiatief dat lokaal opgepakt kan worden. In Haulerwijk en in de stad Groningen zijn al enkele jaren succesvolle Buurtcampings. De Buurtcamping is er om ontmoetingen te creëren tussen allerlei mensen uit de buurt, ongeacht leeftijd, in wat voor huis je woont, welke culturele achtergrond je ook hebt, voor gezinnen en alleenstaanden. Een initiatiefgroep, waar verschillende organisaties en ondernemers bij betrokken zijn, is hiermee voor het dorp Roden aan de slag gegaan. De Kampeerhal in Roden is ook bij de organisatie betrokken. Zij gaan onder andere de tenten beschikbaar stellen.

Sacha Kraan: ‘Wat we vooral willen is drie dagen lang een echte campingsfeer organiseren. Een bakkie leut bij je buurtent, in de rij voor het washok en even samen kletsen in de campingkantine. ’s Avonds een kampvuur met muziek erbij zal natuurlijk ook niet ontbreken. De Buurtcamping, dichtbij en er toch ven tussenuit.’

Informatie en opgave bij het Servicebureau van Welzijn in Noordenveld Inwonersplein Schoolstraat 50 in Roden of bel 050 3176500.