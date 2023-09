Camping Ot en Sien blijft recreatieve bestemming houden

RODEN – Het terrein van camping Ot en Sien in Roden blijft een recreatieve bestemming houden. Dat heeft wethouder Robert Meijer bevestigd. Nu nog is de Stichting Buitenrust huurder van het perceel, maar dat contract is in mei van dit jaar opgezegd door de gemeente Noordenveld, eigenaar van het terrein. Vanaf 1 januari 2025 start de gemeente de aanbesteding voor de exploitatie van de camping. Ook Buitenrust mag inschrijven voor de aanbesteding. Er zal uiteindelijk een keuze worden gemaakt op basis van beste prijs en kwaliteit, zegt de wethouder

Met de uitspraak van de wethouder is er nu dan duidelijkheid. Een tijdje geleden ontstond er onrust nadat de gemeente het contract met de huidige huurder opzegde. Vijftig jaar lang was Buitenrust huurder van het terrein en beheerder van de camping. De vrees was dat de camping opgekocht zou worden door grote vakantieparkjongens. Ook leefde de angst dat er woningbouw zou komen. Dat is beslist niet het geval. De gemeente houdt het terrein in eigen bezit en van verkoop is geen enkele sprake, benadrukt Meijer. Dat de gemeente eigenaar wil blijven van de grond heeft alles te maken met de ligging. Het perceel grenst aan Landgoed Mensinge en is tevens een van de entrees van Roden. ‘Als je hebt verkoopt, ben je het kwijt. Het is een unieke locatie in het centrum en een toeristische trekpleister’, aldus Meijer.

De gemeente zoekt een exploitant met het beste plan. Buitenrust had de huurovereenkomst graag verlengd, maar dat kan niet. Het Didam-arrest uit 2021 bepaalt dat overheden niet vrij zijn om de grond te verhuren aan een partij naar keuze en aan moeten bieden aan andere potentiële gegadigden om mee te dingen. Voor de zomer van 2024 moet er een afgerond plan liggen en vanaf 1 januari 2025 start de aanbesteding. ‘Daarbij kijken we naar de beste prijs en kwaliteit.’ Het contract met Stichting Buitenrust loopt op 1 mei 2024 af.