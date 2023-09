Dansen op het schoolfeest leidt tot 60 jaar huwelijk

LEEK – Zondag 27 augustus was echtpaar Greuter-Brinkman 60 jaar getrouwd. ‘Dat was een groot feest,’ vertelt meneer Greuter. ‘We zijn gaan varen met 32 mensen, allemaal familie en vrienden. Mijn vrouw en ik hebben twee zoons gekregen, vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Voordat we een relatie hadden, vroeg ik mijn vrouw mee naar het schoolfeest. Daarna hebben we zes jaar verkering gehad en trouwden we.’ Mevrouw Greuter heeft jaren als secretaresse gewerkt en meneer Greuter werkte zijn laatste jaren bij Dr. S. van Mesdag. ‘Tegenwoordig bridgen we elke maandag nog samen. Verder speel ik zelf saxofoon, dat kun je heel lang volhouden. Ik speel bij CMV Harmonie Leek en Senioren Orkest Groningen. We hebben ook een erg gezellige middag met de burgemeester gehad en hebben zelfs een brief van de koningin gekregen. Dat was een erg leuke verrasing.’