De Dobbe breidt zich voor op allereerste buurtcamping

RODEN – Activiteitencentrum de Dobbe in rodenorganiseert samen met de Roder sportcoaches, cultuurcoach en Kampeerhalman Richard Kremer van 28 tot en met 30 juli een driedaagse buurtcamping. Het kampeerweekend is bedoeld voor minima, inwoners die om financiële redenen niet op vakantie kunnen. Ontmoeten, het vakantiegevoel bieden, gezellig samen eten, talenten ontwikkelen, eenzaamheidsbestrijding en participatie staan centraal op de allereerste buurtcamping.

De werkgroep De Dobbe van De Buurtcamping stimuleert, faciliteert en begeleidt buurtbewoners bij het organiseren van een driedaagse pop-up camping. ‘Hiermee faciliteren we duurzame en drempelloze ontmoetingen tussen een diversiteit aan bewoners, stimuleren we actief burgerschap en maken we een vakantie mogelijk voor mensen die dit anders misschien niet of moeilijk kunnen betalen’, vertelt dobbe-bestuurslid Mary Dijkstra.

Dijkstra belooft een en al gezelligheid tijdens het kampeerweekend. ‘Richard Kremer heeft een groot aandeel in de organisatie. Zijn inzet is echt geweldig. Het Nijlanspark wordt omgedoopt in het evenemententerrein. Daar worden allerlei activiteiten georganiseerd. Ook de jeugd uit Noordenveld mag er aan meedoen.’ Op het kampeerterrein zelf (het grasveld rond de Dobbe aan de Koerskamp) is plek voor 22 tenten. Dijkstra verwacht ongeveer 100 campinggasten te kunnen huisvesten. Scouting Mensinghe Roden levert een actieve bijdrage tijdens van de inrichting van het terrein. ‘Er ontstaat een hele leuke groep van enthousiaste buurtbewoners die graag een handje wil helpen. Dat is leuk om te zien. Het sociale gebeuren, daar is het juist om te doen.’ De organisatie kijkt er naar uit om samen met buurtbewoners een Buurtcamping te organiseren in de gemeente. Ook een plekje reserveren op de buurtcamping? Opgeven kan bij Welzijn in Noordenveld: www.welzijninnoordenveld.nl/blog/events/buurtcamping