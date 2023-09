De Jeugd Voorop op het sportpark van VV Roden

RODEN – Warm was het zeker, maar dat mocht de pret niet drukken. Op zondagmorgen was het feest voor de kleintjes van de voetbalclub. Een vijftal ouders had het initiatief genomen om een gezellige ochtend te organiseren. Dat werd het zeker! Van een stormbaan tot penalty’s schieten en van een pannakooi tot darten. Er was genoeg te doen voor de bijna 100 aanwezige kinderen. Als afsluiter waren er poffertjes voor iedereen en een waterijsje ter verkoeling. Aan het eind van de morgen gingen alle kinderen ietwat verhit, maar met een wel verdiende medaille en grote glimlach weer naar huis