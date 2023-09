De jungle van de Boskamp wint straatprijs

RODEN – In de Boskamp slingeren apen aan lianen en bewaken leeuwen woningen. Je zal d’r maar op bezoek moeten. Het viel de jury die zich jaarlijks moet buigen over de straatprijs in ieder geval wel op.’ Wanneer je van de Nieuweweg de Boskamp binnenrijdt, waan je je op safari’, zo valt er te lezen in het juryrapport. De vele handgemaakte objecten als palmbomen, avontuurlijke touwbruggen, dieren en safari Jeeps passen uitstekend binnen het thema ‘Actie in de jungle’. Het is de Boskamp opnieuw gelukt om van de straat weer een gezellige Rodermarktbeleving te maken, zo luidt de conclusie. De straat wint de ‘De Krant Bokaal’ én een barbecue voor de hele straat.