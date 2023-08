De kippies in Roderwolde blijken zeer vermakelijk

RODERWOLDE – In Roderwolde stond weer het Openluchtspel op het programma en dit keer is er gekozen voor het stuk ‘Kippies in de Koestal’. Vrijdagavond ging het stuk in première onder aanwezigheid van onder andere burgemeester Klaas Smid en theaterrecensent Jacques d’Ancona. En natuurlijk een uitverkocht openluchttheater. Afgaande op het enthousiaste publiek blijken de ‘kippies’ zeer vermakelijk. Het stuk vertelt over Egbert die kamers verhuurt om bij te verdienen op de boerderij. Zijn vader, ook Egbert, wil dat absoluut niet hebben. Alles lijkt wel degelijk goed te verlopen, al komt er halverwege een kink in de kabel. Twee kamers gaan nogal ‘vreemd’ en een slippertje is snel gemaakt.

Deze 62e editie van de Openluchtspelen Roderwolde wordt opnieuw geregisseerd door Sieger Zoutman. Ook op dinsdag 29 en woensdag 30 augustus wordt het stuk nog opgevoerd. Daarna is het weer even wachten op nieuwe hilarische praktijken in Roderwolde.