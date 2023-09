De les van Johan Cruijff in Helmond

Door: Johan Kamphuis



Geluk dwing je af, wordt vaak gezegd. Wat dat betekent, weet eigenlijk niemand precies. Johan Cruijff heeft aan deze uitdrukking misschien nog wel de beste betekenis gegeven. Je kunt alleen scoren als je de bal hebt en in de buurt van de goal van de tegenstander bent. ‘Dan valt ‘ie wel eens goed’, zo zei één van ’s werelds beste voetballers ooit. Dichter in de buurt van de betekenis van dit spreekwoord kun je waarschijnlijk niet komen. Het is de uitvoering hiervan die FC Groningen uiteindelijk de drie punten opleverde. Diep in blessuretijd ‘schoot’ Van Gelderen de ploeg naar de overwinning, die al lange tijd vrij zeker leek. Echter, door slordig spel en door weifelend optreden van doelman Verrips moest Rente op de doellijn aan de noodrem trekken. Gevolg: een strafschop en een rode kaart. Toch trok Groningen in de slotminuten met een man minder nog ten strijde om de volle buit te pakken. Een klein, maar moedig slotoffensief die we het laatste jaar wel eens hebben gemist.

Omdat Groningen opportunistisch de weg naar het doel van Helmond Sport zocht, viel het nu een keer goed. Aan deze overwinning mag meer waarde worden toegedicht dan aan die van een paar dagen eerder tegen Jong PSV. Wedstrijden tegen de ‘jonge’ teams zijn eigenlijk je reinste competitievervalsing. Alles staat bij deze teams namelijk in het teken van het eerste elftal. Het resultaat staat bij de ‘jonge’ teams niet voorop. Winnen of verliezen doet er niet toe. Het zijn een soort trainingswedstrijden. Jong PSV groef zich dan ook niet in, maar probeerde te voetballen waardoor er voor FC Groningen veel ruimte kwam. Desondanks moest de FC vooral in de tweede helft enkele keren minutenlang toezien hoe de jongelingen uit Eindhoven de bal rond lieten gaan en er geen groen/wit been tussen kon komen. Dat was een tikje vernederend om te zien.

Helmond Sport daarentegen speelt wel ergens voor en had thuis nog niet verloren. De ploeg die in de jaren ’80 ooit twee jaar Eredivisie speelde en het zelfs een keer schopte tot (verliezend) finalist in de KNVB beker, heeft in haar achterhoofd nog altijd haar zinnen gezet op een terugkeer. Hoewel het van de laatste vier jaar tweemaal laatste werd in de Eerste Divisie en momenteel 16e staat. De ploeg is dus bepaald geen hoogvlieger, maar maakte het FC Groningen op sommige momenten toch knap lastig. Over de hele wedstrijd hadden de Brabanders meer èn nauwkeuriger balbezit. Het kreeg enkele behoorlijke kansen en in dat opzicht zat het niet tegen. Aan de andere kant had o.a. spits Van Veen zijn vizier niet op scherp en waren er ook voor de ‘Trots van het Noorden’ enkele kansen.

Overigens speelde FC Groningen ooit een memorabele wedstrijd tegen Helmond Sport. In het seizoen 1983/1984 stond de ploeg onder leiding van trainer Han Berger in de rust met 0-3 achter in het eigen Oosterpark. De tweede helft speelde Groningen ontketend en won de wedstrijd uiteindelijk met 5-3 door goals van Fandi, Erwin Koeman, Karel Hidding, een strafschop van doelman Harry Schellekens en de vijfde treffer werd gemaakt door Ron Jans.

Terug naar de actualiteit: nog altijd speelt de ploeg van trainer Lukkien bepaald niet als een ploeg die uitstraalt voor het kampioenschap te strijden. Het heeft het tegen iedere tegenstander lastig. De opbouw is nog altijd een punt van zorg, waar Blokzijl wekelijks als invaller laat zien de oplossing voor dat probleem te kunnen zijn. Op het middenveld valt vooral Bacuna uit de toom. Maar zelfs een FC Groningen dat niet ‘stroomt’ moet met deze selectie van iedere opponent kunnen winnen.

Wat opvalt is dat FC Groningen steeds een stuk sterker wordt, nadat de trainer een tal van spelers heeft gewisseld. Het wordt tijd dat de coach deze wijsheid vanaf het begin gaat inzetten. In één ding heeft Lukkien het gelijk echter helemaal aan zijn zijde; punten geven vertrouwen. Hoe meer vertrouwen, hoe makkelijker Groningen de weg naar voren zal vinden. De les in Helmond bewees het weer eens: bij het doel van de tegenstander is de enige plaats om geluk af te dwingen. Een prachtig slot voor FC Groningen en Van Gelderen liet de Grote Legende weer even spreken. Komende vrijdag wacht in de Euroborg FC Den Bosch. Op weg naar meer geluk?