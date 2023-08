De Man met de Hamer – Rouèl Gnodde

Voorzitter en jeugdtrainer bij BC Hoogkerk

HOOGKERK – ‘Ik speel al sinds mijn tiende bij Badmintonclub Hoogkerk. Ik wilde graag iets terugdoen voor mijn club en werd daarom in 2016 jeugdtrainer. Dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. Ik ben graag betrokken en ken ook iedereen goed. Als vereniging ben je afhankelijk van vrijwilligers. Inmiddels ben ik ook de voorzitter van de club. Het is wel eens spannend geweest met bestuursleden. Je hebt er namelijk minstens drie nodig. Gelukkig hebben we er momenteel vijf. Dat is echt fantastisch, alle vrijwilligers worden zeer gewaardeerd. Ik train ook nieuwe trainers. Sommige jeugdspelers stromen graag door en willen dan ook training geven. We zijn een kleine club, met ongeveer veertig leden. De helft daarvan zijn jeugdspelers en de andere helft zijn volwassenen. We spelen op recreatief niveau en komen samen op de donderdagavond. De jeugd speelt van 18.30 tot 20.00 uur en de volwassenen van 20.00 tot 22.00 uur. We spelen geen competitie met andere clubs. Mocht hier vraag naar komen, dan gaan we uiteraard kijken naar de mogelijkheden. De leden komen voornamelijk naar ons voor het sociale sporten. Zelfs tussen de partijen door is het hartstikke gezellig. Badminton lijkt qua hand-oog coördinatie op andere racketsporten, maar zit qua techniek en tactiek toch anders in elkaar. Een goede badmintonner is goed op zijn of haar voeten, behendig, snel, tactisch en weet de ruimte te vinden. Daar proberen we dan ook op te trainen. Je wilt eigenlijk je tegenstander zoveel mogelijk laten lopen. Bij onze club komen verschillende niveaus voor, dat maakt het juist heel erg leuk. Ondanks dat we een kleine club zijn, heb je geen vaste partners. Iedereen wordt betrokken en vooral beginners worden goed meegenomen door de leden. Zij zullen echt niet zomaar de shuttle naar je tenen smashen. Het nieuwe badmintonseizoen start op donderdag 7 september. Het is geschikt voor alle leeftijden. Onze oudste speler is de 70 inmiddels gepasseerd, maar rent nog minstens zo hard als mensen van 50 of 60 jaar. Iedereen is welkom om langs te komen. Ook als je alleen bent, zou ik zeggen, maak die stap. Je zult heel warm ontvangen worden, je krijgt een exclusieve introductie en mag gelijk met de grote jongens meespelen. Durf gezellig langs te komen. Voor meer informatie kun je terecht op www.bchoogkerk.nl, maar je mag mij ook gerust bellen via 06-51879000.’