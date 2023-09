De nieuwe activiteitenladder is uit

NOORDENVELD – De nieuwe Activiteitenladder met daarop veel sport-, beweeg- en cultuuractiviteiten is klaar. Het was aan Stefano Tienstra om ditmaal de Activiteitenladder te presenteren (foto). Hij is onlangs toegevoegd aan het team van sport- en cultuurcoaches bij Welzijn in Noordenveld.

De variatie is dit keer weer groot. Van HIp Hop tot toneellessen, van freerunnen tot watervoetbal. Ook grotere vakantie activiteiten staan op de Activiteitenladder. Zo is er op dinsdag 24 oktober een mega-speeldag in Norg en op zondag 29 oktober de Spektakeltocht. Activiteiten die zijn georganiseerd worden altijd in samenwerking met andere organisaties gedaan. Op vrijdag 15 september komt de Activiteitenladder online op www.welzijninoordenveld.nl/agenda. De uiterste inschrijfdatum verschilt per activiteit. Even bellen met het servicebureau kan ook 050 3176500.