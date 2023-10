De Ongenode Gast duikt de VIP-tent in

Wat: Kortebaandraverijen

Waar: De Brink in Roden

Wanneer: Woensdag 27 september

RODEN – Manmanman, wat wás het weer gezellig in de VIP-tent van Volksvermaken woensdagmiddag. En met de paarden die met hun pikeurs een rotgang over de Brink sjezen nog sensationeel ook. De totalisator draaide overuren tijdens de 47e editie van de kortebaandraverij. Voor maar liefst 37.000 euro werd er vergokt. De ongenode Gast hield de hand op de knip. Voor VIP’s waren de bitterballen en drankjes voor nop. Het stralende weer was de kers op de toch al heerlijke taart.

Volksvermakers Albertus Lieffering, Lammert Kalfsbeek, Roy Steendam, Irwig de Vos en Wim Oosterhuis staan bij de poort van de VIP-tent om de gasten te verwelkomen en te voorzien van een polsbandje. Tegen een uurtje of drie is het al tjokvol. Ascal, sterspeler bij het G-team van Noordenveld, staat te stralen met een biertje in zijn hand. Hij houdt van dit soort feestjes, vertelt hij de dit keer Genode Gast, die het daar alleen maar mee eens kan zijn. Geert Wolters, notaris Bert Rijks, oud-notaris en nog steeds juridisch adviseur Herman Holland en Wim Liewes kennelijk ook, want zolang de Ongenode Gast zich kan herinneren zijn de heren van de partij. Ook gespot: oud-OCN man Nico Borgman. Diana Sluiter, ega van de flamboyante Albert-Jan Sluiter heet de Ongenode Gast hartelijk welkom. Laatstgenoemde Sluiter heeft overigens grootse plannen. Hij wil minister-president worden. Echter wel op voorwaarde dat de Ongenode Gast zijn assistent wordt. Kunnen we kort over zijn: die ziet een zetel op het Haagse pluche niet zitten. Harm Holman, ook altijd vaste gast op het exclusieve event tegenover zijn woning, ziet dat wel. Hij staat nummer 20 op de lijst van de nieuwe partij van Pieter Omtzigt, fluistert hij de ongenode Gast toe. De partij gaat als een komeet in de peilingen. Dus wellicht dat we de markante Roner straks in de Tweede Kamer zien. Herman SmitS is er ook. Met zijn duifje Kyra, die hij sinds kort officieel zijn vrouw mag noemen. Ook gezien: dokter Edith Steenhuisen, Margreet Rijpma, Wouter van Primera en Horst, u weet wel, de mandie helemaal thuis is in elektrotechniek, zonnepanelen en slimme domotica. Harold Helmus is in gezelschap van surfdude Erik Kamminga. Het lijkt erop of de heren een gokje gewaagd hebben. Of dat uitpakt in flop of top is de ongenode Gast niet bekend. Wethouder Robert Meijer heeft er al een lange dag opzitten. Om 8 uur moest -ie al op het Provinciehuis acte de présence geven, zo vertrouwt hij de Ongenode Gast toe. Omdat de wethouder geen verplichtingen heeft, laat hij zijn biertje lekker smaken. Datzelfde doet burgemeester Klaas Smid, die in een onderonsje is verwikkeld met ex-automobielverkoper Niels Venekamp die tegenwoordig zijn brood verdient met uitvaarten. En dat is momenteel een goede business. Het gesprek gaat over auto’s. Smid heeft namelijk, net als de Ongenode Gast, eens een auto gekocht bij Venekamp. Smid is niet meer in het bezit van de betreffende bolide, wel was hem de wagen uitstekend bevallen, zo liet hij weten. De Ongenode Gast had iets minder geluk met de dikke BMW van Venekamp. Het heeft haar er twee dikke BMW’s bij gekost. Obers Hendrik en Chris bedrijven pure topsport. De mannen vliegen met volle dienbladen bier en wijn boven het hoofd van bar naar terras en vice versa. De schaal met bitterballen is binnen mum van tijd leeg. De Ongenode Gast wist door snel handelen er nog net één grijpen. Catrin van der Heide en Manon van der Heide tikken samen een wijntje (of 2 of 3) weg. Pieter Waning is er ook. Dit keer niet in gezelschap van zijn liefje Rianne, althans voor zover de Ongenode Gast heeft kunnen waarnemen. Tegen een uurtje of zes wordt de boel flink op geschrikt door een oorverdovend applaus. Er vliegt een paard over de finish. Het is Cassidy Byd met zijn bestuurder Caroline Aalbers. Tijd om op te stappen. Een lekkere dikke hamburger aan de overkant van de straat lonkt. Maar wat was het weer gezellig. Rodermarkt is een fenomeen en de draverijen het toetje. Al is het ook weer mooi geweest. De komende dagen de gemiste slaapuurtjes maar even weer inhalen.