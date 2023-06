De stekker is eruit bij zaalvoetbalbolwerk Leekster Eagles

Vertrekkende spelers, geen opvolging bestuur en jeugd die andere keuzes maakt

LEEK – Leekster Eagles is niet meer. Na bijna 40 jaar heeft het bestuur met pijn in het hart besloten het zaalvoetbalbolwerk van het Noorden op te heffen. Het stoppen van twee spelers, de overstap van topspelers Stan van der Wal en Joshua St. Juste naar koploper en topclub Hovocubo, de jeugd die andere keuzes maakt, het gebrek aan opvolging binnen het bestuur, het wegvallen van hoofdsponsor Amysoft en afnemende publieke belangstelling maken dat het bestuur geen toekomst meer ziet in de club. Voorzitter Peter Westra die al jaren aangaf te willen stoppen, maar het toch ‘elke keer wel weer deed’, licht het besluit toe.

Leekster Eagles. Een begrip in het Noorden en ver daarbuiten. De club zou volgend jaar 40 jaar bestaan en een leuk feestje vieren. Zover zal het niet komen. De stekker is eruit. Peter Westra uit Roden zat 29 jaar in het bestuur waarvan ruim 20 jaar als voorzitter. Leekster Eagles was de enige club in het Noorden die zaalvoetbal speelde op het hoogste niveau. ‘De Eagles werd geroemd door de KNVB. De club is 39 jaar geleden opgericht met als grote initiator en medeoprichter Gerrit Lieffering. In het begin nog onder de vlag van VEV’67, later als zelfstandige club.’ Westra stapte zelf samen met Kampeerhal-man Gerard Kremer in 1994 in bij de Eagles. ‘We speelden zelf bij de club. We bemoeiden ons wel eens wat met dingen, hoe ze beter konden. En als je wat vindt, dan ben je aan de beurt. Duurt Louwes en Henk Assies benaderden ons om in het bestuur te komen. Gerard werd voorzitter, ik vicevoorzitter. Gerard was leading, ik zorgde ervoor dat de boel daaronder op orde kwam.’ In 1999 stapten Lieffering en Kremer uit de club. Stieneke Ottema trad toe als algemeen bestuurslid en Gerke Hoogeveen, vanaf de oprichting bestuurlijk betrokken, nam de rol van secretaris en penningmeester op zich.

Beneluxcup

Westra stapte in toen Leekster Eagles haar hoogtijjaren beleefde. ‘Het absolute hoogtepunt was het behalen van de Beneluxcup in 2000. In een zinderende finale speelden we in een uitverkocht stadion in België.’ De voorzitter rijgt de ene successtory aan de andere. De periode dat de competitiewedstrijden nog gespeeld werden op de finaleavond van het Leekster Voetbalgala. ‘Leekster Eagles tegen Bunga Melati, de topploeg van Nederland met John de Bever en Edwin Grünholz. Een publiekstrekker van jewelste. Het was het hoogtepunt van de avond, terwijl dat eigenlijk de finalewedstrijd van het gala had moeten zijn. Daar zijn we later om die reden mee gestopt.’

Leekster Eagles speelde landelijk op het hoogste niveau. ‘Met een spelersbus van Dalstra reden we heel Nederland door. Harry Zwiers, Jan Bats, Erik de Jonge en Robert Herder waren onze boegbeelden. Ze werden als helden gezien. Een geweldige tijd. Aan het einde van de jaren 90, startte Leekster Eagles met een eigen jeugdopleiding. We hadden verschillende jeugdteams. Dat duurde ongeveer tot 2010. Van de jeugdafdeling is nu niet meer over. ’

Knopen tellen

Leekster Eagles leverde tot het allerlaatste moment, sportief gezien, topprestaties. ‘We hebben de laatste 10 tot 15 jaar nog nooit zo goed gespeeld. We zijn 10e van de 16 ploegen. Dat is een geweldige prestatie voor een club als Leek. Dus wat dat betreft is het allemaal heel dubbel. Maar we hebben geen keuze. Stan van der Wal komt uit onze eigen jeugd. Hij werd gevraagd door Hovocubo. Dat is een hele eer, dat gunnen we hem ook. St. Juste ging hem achterna. De broers Erolind en Getuar Derguti stoppen met zaalvoetbal. Getuar heeft een eigen kapperszaak in Grootegast. Voor hem was het niet meer te combineren. Uit solidariteit stopte zijn broer ook. Dan mis je ineens vier spelers. Dan moet je je beraden: wat zouden mogelijke vervangers kunnen zijn in de regio? We hebben 6 sprekers benaderd waarvan 5 vroegtijdig afhaakten. Dan ga je je knopen tellen. Het is een optelsom. Vroeger speelden we voor 1000 man publiek, nu zitten er 100 man op de tribune, soms 50. Waar doe je het dan nog voor? Is zaalvoetbal misschien niet meer wat het ooit was? Daarbij heb je te maken met jeugd die andere keuzes maakt. Dat is zorgelijk en onomkeerbaar. Ze kiezen liever voor de sportschool zodat ze hun eigen tijd kunnen bepalen in plaats van voor het sportveld waar ze 3 keer per week moeten aantreden. Ook is het moeilijk om mensen te vinden voor bestuursfuncties. We zijn met z’n drieën. Dat is veel te smal. Ik heb al tig keer gezegd dat ik ermee stop. Toch doe ik het telkens weer omdat er niemand anders is. We hebben ongelofelijk veel adviseurs die zeggen wat we moeten doen. Maar niemand doet het. We hebben handjes nodig. Met z’n drieën hebben we dit besluit genomen. Je moet er een keer een klap op geven.’

Ondanks dat het besluit met pijn in het hart genomen is, is Westra opgelucht. ‘Ik ben blij dat de beslissing is genomen. Dat die negatief uitpakt is jammer. Het was geen houdbare zaak meer. Het tweede team was altijd een springplank voor het eerste. Maar dat team was niet meer in de benen te houden. Ik kijk met veel voldoening terug. Leekster Eagles is een groot deel van mijn leven geweest. Dat heb ik te danken aan mijn vrouw Hilde. Van haar kreeg ik de credits.’