De toekomst van de voetbalvelden: hoe technologie wordt gebruikt

Voetbal verandert. Technologie en data veranderen het spel en hoe we naar voetballers kijken. Maar niet alleen het voetbal zelf verandert, ook de velden waarop we spelen gaan met de tijd mee, of soms zelfs op de tijd vooruit. Van gewoon gras naar kunstgras, of soms zelfs een combinatie van. Dit is wat hoe de velden van de toekomst eruit ziet.

Voetbalvelden door technologie

Een strakke achterlijn en een middencirkel die altijd perfect rond is? De ervaren terreinknecht zou zijn ogen uitkijken. Tegenwoordig is robot lijnen trekken één van de meest besproken technologische ontwikkeling in het voetbal. In plaats van een terreinknecht die de lijnen uitzet, met het gevaar van menselijke fouten, zijn het robots die de meest nauwkeurige lijnen uitzetten op de voetbalvelden.

Waarom zijn goede lijnen zo belangrijk?

Hier kunnen we lang over doorpraten. Er zijn trainers die hier waarschijnlijk een boek over kunnen schrijven. Niet alleen de lijnen in het veld, maar juist d elijnen op het veld bepalen namelijk alles. Een bal die over de achterlijn is geweest? Een speler die wel of niet over de middellijn was? Een overtreding die net wel, of net niet binnen het strafschopgebied wordt gemaakt? En dan hebben we het nog niet eens gehad over de ballen over de zijlijn gedurende de wedstrijd.

Kortom, een veld met strakke lijnen bepaalt veel. Niet alles, maar wel veel. Het kan het verschil zijn tussen winst en verlies en het kan vele discussies oplossen en voorkomen. Hoe worden deze lijnen gezet? Dat lees je hieronder.

Zo werkt de technologie

In tegenstelling tot mensen maken robots gebruik van een nauwkeurige GPS, ongevoelig voor gebruikelijke menselijke fouten. De GPS kan worden ingesteld op verschillende afmetingen. Omdat voetbalvelden officieel mogen afwijken van lengte en breedte, zijn de robots in te stellen op de gewenste afstanden. Wist je dat een voetbalveld tussen de 91 en 118 meter lang mag zijn? En de breedte mag zitten tussen de 45 en de 91 meter?

Speciale velden

Niet alleen de afmetingen van voetbalvelden kunnen verschillen, ook de velden op zich kunnen van elkaar afwijken. Wat bedoelen we hiermee? Denk aan afgepaste velden voor pupillen wedstrijden, waar 7 tegen 7 wordt gespeeld. Of een middenweg op velden waar teams met 9 tegen 9 spelen. Niet alleen dat, bij veel (prof)clubs wordt gebruikt gemaakt van zogenaamde tussenlijnen op trainingsvelden. Bijvoorbeeld een stippellijn op één derde van het veld. Handig voor trainers en spelers op de training!