De Vrouw met de Hamer – Olga Kooistra

Voorzitter Sport Fiets Club Westerkwartier

TOLBERT – ‘Ik sportte in de sportschool in Leek. Ik volgde er voornamelijk spinninglessen omdat ik door blessures niet meer kon hardlopen. In deze lessen zaten ook mensen die buiten fietsten. Zo kwam ik voor het eerst in aanraking met deze fietsclub. Ik heb een racefiets gekocht, en ben naast het spinnen ook buiten gaan fietsen. Toen ben ik lid geworden van de fietsclub. Ik fiets nog steeds met veel plezier, vaak samen met mijn man Gerrit. Het is erg moeilijk om vrijwilligers te vinden, dat wordt een steeds groter probleem. Een voorzitter vinden is nog lastiger. Na een aantal jaren ben ik algemeen lid geworden. Na een jaar als lid ging de vorige voorzitter weg, en heb ik een jaar samen met een ander de voorzittersfunctie ingevuld. Daarna ben ik het alleen gaan doen. In totaal doe ik het nu ruim drie jaar. In februari 2024 is het weer tijd voor een ander. De fietsclub is in 1984 opgericht, toen in Niekerk. De meeste leden komen echter uit Leek en omgeving en er is later besloten vanaf daar te beginnen met de trainingen en tochten. In 2013 zijn de statuten gewijzigd en zijn we gevestigd in Leek. Op dit moment hebben we 139 leden, we hebben flink wat opzeggingen gehad in de coronaperiode. We hadden een aantal jaren geleden nog 180 leden. Op dit moment gaat het erg goed met de club. We zijn financieel gezond, de kledingsponsoren waren ook snel gevonden. Onze club is toegankelijk voor alle fietsers, heel fanatiek of iets minder. We hebben een aantal trainingsavonden waarop op diverse snelheden wordt gefietst. Voornamelijk door mannen. We hebben zeker wel vrouwelijke leden, maar de mannen zijn altijd in de meerderheid. Het zou leuk zijn om er wat meer dames bij te hebben. Op woensdagmorgen fietst er een seniorengroep, die wordt steeds groter. We vallen ook erg op met ons groen-roze peloton. We houden ieder seizoen diverse tochten en organiseren al jarenlang onze eigen Leekstertaktocht. En de BBQ-tocht, eerst samen fietsen en daarna gezellig aan de barbecue. Het sociale aspect is belangrijk binnen de club. We noemen ons niet voor niets de gezelligste fietsclub van het Westerkwartier! Ben je in het bezit van een racefiets en heb je zin om samen met ons te fietsen, kom dan gewoon eens aanhaken. Meer informatie is te vinden op www.sfcwesterkwartier.nl.’