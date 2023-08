Dick Lukkien is geen verlosser, maar snapt één ding heel goed

Het enthousiasme van de afgelopen weken bij de supporters en de steun aan hun club bereikte al voor de wedstrijd tegen Jong Ajax een hoogtepunt. Terwijl de beleidsmakers er de voorbije jaren een potje van hebben gemaakt en de Trots van het Noorden kon afglijden naar de clownscompetitie die de Keuken Kampioen Divisie heet, lieten de supporters zien wat de club voor hen betekent. Nooit stonden de toeschouwers zo achter hun grote liefde. Het feest begon al op indrukwekkende wijze voor de wedstrijd waar duizenden mensen hun helden ontvingen. Ook tijdens de wedstrijd gedroegen de supporters zich voorbeeldig en het staken van de wedstrijd door een vreugdepilsje op het veld sloeg werkelijk nergens op. Niet eerder was de support zo groot. In moeilijke tijden leer je je vrienden kennen. FC Groningen heeft er in elk geval ruim 20.000. Een bomvolle Euroborg zag FC Groningen afrekenen met Jong Ajax. Het blijft pijn doen. Spelen tegen Jong Ajax. Volgens allerlei al dan niet serieuze onderzoeken is FC Groningen torenhoog favoriet voor het kampioenschap. Directeur Wouter Gudde heeft ingezet op niets minder en gezien zijn boekhoudboekje is het ook maar beter dat dit gebeurt, want een dergelijke begroting zal volgend seizoen geen stand houden. De eerste helft deed denken aan de wedstrijden onder Wormuth en Van der Ree. Geen diepte. Weinig initiatief en creativiteit. Moet dit elftal kampioen worden? Jong Ajax had na ruim een half uur spelen ruim 70 procent balbezit tegen het grote FC Groningen. Waar komt die euforie vandaan dat FC Groningen zomaar even kampioen gaat worden. Met het spel dat de FC het de eerste 35 minuten op de mat legde zal geen tegenstander worden weggespeeld. Dick Lukkien is als verlosser binnen gehaald. Maar degradeerde met Emmen waar hij een begroting tot zijn beschikking had waar je nooit mee mag degraderen. Lukkien is geen verlosser. Hij stelde geen creatieve middenvelder met diepgang op zoals Luciano Valente. Hij stelde geen Blokzijl op, het grote talent uit de opleiding. De beide jongens uit eigen jeugd waarvan de verwachtingen hoog zijn, moesten op de bank plaatsnemen omdat Lukkien een veel verdedigende trainer is dan menigeen denkt. Uiteindelijk heeft deze ploeg zoveel kwaliteit en inmiddels ook ervaren jongens dat het Ajax even liet uitrazen om ze daarna met een pak slaag van 4-1 naar Amsterdam terug te sturen. Lukkien is niet de Cruijff in het voetbalgilde maar eerder de Advocaat. Eerst verdedigend de zaak op orde en dan verder kijken. Hij heeft weinig diepgang op de vleugels tot zijn beschikking en dus deed hij wat geen trainer de afgelopen jaren deed. Hij stelde twee diepe spitsen op en dan maar zonder vleugelaanvallers. Maar wél met een extra spits. Hij stelde zijn eigen voetbal ideeën niet boven dat van de realiteit. FC Groningen heeft de beste achterban uit de Eerste Divisie. En wanneer de KNVB de wedstrijd nu niet steeds stil laat leggen door ambitieuze scheidsrechters die alleen maar hun bazen in Zeist willen behagen voor promotie hoeven de 20.000 zich geen zorgen te maken. Dick Lukkien is géén verlosser maar snapt één ding heel goed. Het gaat niet om Dick Lukkien maar om FC Groningen en daarom gaat de Veendammer de ‘Trots van het Noorden’ terug brengen naar de enige plek waar het hoort. (foto: Proshots)