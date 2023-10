Dinie en Annie zijn al 90 jaar een tweeling

NORG- Een groot feest afgelopen zaterdag in zorginstelling De Garve. Tweelingzussen Dinie en Annie Steenbergen bliezen samen 180 kaarsjes uit. Een hele mijlpaal, want al 90 jaar lang vieren ze samen hun verjaardag. De tweeling werd geboren op 1 oktober 1933 op een warme herfstdag. Ze komen uit een gezin van vijf kinderen en waren altijd herkenbaar aan de kleur strik in het haar. Stiekem werd de strik weleens verwisseld om de docent voor de gek te houden of om de verkering voor de ander uit te maken.

Maar ze voelen vooral verbondenheid. Wanneer Dinie pijn voelt, dan voelt Annie dat ook en andersom. Dat resulteerde ook in de zelfde ziektes die de dames moesten ondervinden. Een tweeling zijn had ook voordelen. De één was beter in aardrijkskunde en de ander in rekenen. Proefwerken werden dan ook voor elkaar geschreven. De dames brachten het liefst vakantie door in eigen tuin en zagen weinig van het buitenland. Hoewel de dagjes Appelscha altijd één groot feest waren, met beide gezinnen werd dan lekker gepicknickt op de heide. Het toeval bestond, dat beide echtgenoten werkzaam zijn geweest bij het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid in Haren. Dinie en Annie kregen allebei twee dochters die het goed weten te vinden met elkaar. Nu wonen de twee gezellig samen in hetzelfde bejaardentehuis en hebben ontzettend veel aan elkaar. De tweeling kijkt uit naar de 91e verjaardag.