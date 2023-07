Dit weekend tweede editie Gravel One Fifty ‘uniek in Nederland’

‘Het is een hele grote operatie. Er rijden 14 motoren mee, waarvan twee offroad.’

RODEN- op 15 juli gaan 1300 gravelbikers van start op het jaarbeursterrein in Roden. 150 kilometer lang over offroad-wegen zullen deze strijders alles geven voor die ene prijs: kwalificeren voor het wereldkampioenschap in Italië. Medeorganisator Johan Wekema ziet een toenemende belangstelling in deze nieuwe sport.

‘Een gravelbike is een wielrenfiets met bredere banden. Daardoor kan je met een flinke snelheid over zand en grintwegen. Deze nieuwe sport biedt spectaculaire wedstrijden die we voor de tweede keer naar Nederland hebben weten te halen.’ Vorig jaar vond de eerste editie plaats met 310 deelnemers. Dit jaar hebben zij na 1300 aanmeldingen de inschrijving stopgezet. ‘Meer kunnen we echt niet waarborgen. 25% van de deelnemers weet zich te kwalificeren voor het WK.’ Op 72 plekken in de wereld worden competities gehouden waarvan een deel zich kwalificeert voor het wereldkampioenschap. Onder andere in Australië, Polen en Zweden worden wedstrijden gehouden. Naast Roden vindt er in Limburg ook een wedstrijd plaats. De overkoepelende organisatie nam contact op met Enforce Sport Events, de organisatie van Wekema. Aangezien zij ervaring hebben in de wielersport, werden ze aangeschreven. ‘We zijn nog steeds enorm trots dat wij werden gekozen. De datum voor volgend jaar staat al vast. Het is een hele grote operatie. Er rijden 14 motoren mee, waarvan twee offroad. Tientallen verkeerswachters staan langs de route. Ik adviseer mensen dan ook, wanneer zij onbewust terecht zijn gekomen op de route, vooral plaats te maken voor de deelnemers. Zij behalen snelheden wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. We willen de veiligheid graag waarborgen.’ Op 15 juli start de eerste wave om 8:00 uur. Wethouder Alex Wekema zal zich ook over het parcours bewegen, daarnaast zal burgemeester Klaas Smid de podiumceremonie vormgeven. Aan het eind kan er genoten worden van heerlijk eten, geserveerd uit de vele foodtrucks op het jaarbeursterrein. Meer informatie: www.gravelonefifty.nl.