Dode beuk wordt kunstwerk op Landgoed Nienoord

LEEK – Op het Landgoed Nienoord in de gemeente Westerkwartier is een opmerkelijk kunstwerk verrezen, gemaakt van een 140 jaar oude dode beuk. De gemeente heeft besloten de boom op zes meter hoogte af te zagen uit veiligheidsoverwegingen. De taak om van het resterende stamdeel een kunstwerk te maken, werd toevertrouwd aan kettingzaagkunstenaar Albert Broekman.

Broekman heeft met vakmanschap en creativiteit het ontwerp tot leven gebracht. In het kunstwerk zijn diverse dieren verwerkt die kenmerkend zijn voor het Landgoed Nienoord. Het is een ware uitdaging om alle figuren in het kunstwerk te ontdekken. Benieuwd naar het eindresultaat? Maak dan een wandeling over de Nienoordsingel in de richting van de Borg Nienoord. Het kunstwerk staat aan de rechterkant na de witte toegangspoort. Het kunstwerk van de dode beuk is niet alleen een eerbetoon aan de natuurlijke schoonheid van het landgoed, maar ook een blikvanger voor bezoekers. Kom langs en laat je verrassen door de creatieve verwerking van de dieren in dit unieke kunstwerk.