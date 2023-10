Doe- en beleefevent Techniek Tastbaar op rsg de Borgen in Leek

LEEK – Op vrijdag 6 oktober staat rsg de Borgen in Leek in het teken van Techniek Tastbaar; een doe- en beleef event voor jongeren van 10 tot en met 14 jaar. Op deze dag zetten ruim 40 technische bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio zich in, om de jongeren kennis te laten maken met techniek en de bijbehorende opleidingen en beroepen. Het evenement wordt georganiseerd door Sterk Techniek Onderwijs Westerkwartier Noordenveld samen met Techniek Tastbaar.

Tijdens Techniek Tastbaar kunnen jongeren aan allerlei technische doe-activiteiten en demonstraties deelnemen, zoals: programmeren, 3D printen, ontwerpen op de computer, lassen, kraan bedienen, lampje maken, houtbewerking, een zweefvliegtuig besturen, kennismaken met de werking van elektrische auto’s en nog veel meer. Daarnaast geven de aanwezige bedrijven en scholen informatie en advies over vervolgopleidingen en carrièremogelijkheden.

Voor jongeren is het een hele uitdaging om een beeld te krijgen van de baan- en opleidingsmogelijkheden in de techniek. Om ze te helpen is het concept van de ‘7 werelden van techniek’ bedacht. De 7 werelden zijn: mens & gezondheid; energie, water & veiligheid; voeding & natuur; wonen, werken & verkeer; ontwerp, productie & wereldhandel; digitaal, media & entertainment; hightech & science. Tijdens Techniek Tastbaar staan er uit al deze werelden bedrijven klaar met een leuke activiteit. Ook ouders zijn van harte welkom.

Sterk Techniek Onderwijs

STO Westerkwartier-Noordenveld is een samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden in de regio. Het is gericht op het bevorderen van de beeldvorming van de technieksector, het interesseren en werven van jongeren voor techniek, het ontwikkelen van innovatief en kwalitatief techniekonderwijs en het (door)ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en keuzevakken. Derwin Roffel, projectleider STO, ‘Wij zijn ontzettend trots dat zoveel bedrijven en onderwijsinstellingen zich deze dag inzetten om jongeren kennis te laten maken met techniek. We hebben de jongeren hard nodig. Door ze te laten zien hoe leuk techniek is, hopen we dat meer jongeren kiezen voor een technische vervolgopleiding.’

Techniek Tastbaar Leek vindt vrijdag 6 oktober van 10.00 tot 18.00 uur plaats bij rsg de Borgen, Waezenburglaan 51 a in Leek. Toegang tot het evenement is gratis.