Doortrappen kan ook in Norg

NORG – Het begint erop te lijken dat ook in Norg een eigen fietsclub van start gaat. Afgelopen week waren er voldoende deelnemers voor de aftrap van ‘Doortrappen’. Zowel Beweegdorp Norg met Afien Auwema alsook Welzijn in Noordenveld met de sportcoach van Norg Marten Vogt, zijn betrokken bij de organisatie.

Lút van der Molen was vanuit de Fietsersbond aanwezig. ‘Leuk dat er zo’n mooie opkomst was deze eerste ‘Doortrappen’. Hopelijk kunnen we dit vasthouden en als het kan uitbreiden,’ liet hij enthousiast weten. Doortrappen wil in Drenthe fietsclubs oprichten. In beweging blijven en genieten van de mooie natuur zijn belangrijke aandachtsgebieden. Ook ontmoeting en samen op pad zijn trefwoorden van ‘Doortrappen’.

Op 5, 12 en 19 juli is er weer ‘Doortrappen’. Vertrek vanaf de Brinkhof kan zonder opgave. Er zijn geen kosten aan verboden. Het vertrek is om 14.00 uur. De Fietsersbond is mede verbonden aan de organisatie. Op woensdag 5 juli is er extra aandacht voor het thema fietsen met inbreng van Aleida Muis.