DORPENTOER 2023 Huis ter Heide

Terwijl de Ongenode Gast zich begeeft in luilekkerland, gaat De Krant de komende vakantieweken op Dorpentoer. We bezoeken Peizermade, Huis ter Heide, Een, Nietap en Peest. Wat maakt het bijzonder om in deze dorpen te wonen. We spreken dorpsbewoners en zoemen in op dat wat er speelt. Deze week praten we bij met Wim Pastoor en Alie Hut uit Huis ter Heide.

De meeste lezers zullen Huis ter Heide alleen kennen van de weg langs de Norgervaart richting Assen. Toch doen we daarmee onrecht aan dit dorp. Een dorp ook dat voor een deel in de gemeente Midden-Drenthe ligt en waar ook de nieuwbouwwijk Kloosterveen langzaam maar zeker oprukt. Huis ter Heide is hiermee een bijzonder dorp. Wim Pastoor en Alie Hut zijn er beiden geboren en getogen en kunnen een goed beeld geven van het dorp.

‘De betrokkenheid bij het dorp is anders dan eerder. Het café is dicht, evenals camping Schuiling. Dat waren de plekken waar we elkaar troffen voor dorpsbijeenkomsten. Ik kan mij de ontwikkeling van het Vijf Sterrendorp, nu alweer jaren geleden, nog goed voor de geest halen. Toen ontmoeten we elkaar, legden contacten en ontwikkelden activiteiten voor het dorp. Deze basis is voor een groot deel verdwenen. Er gebeurt zeker nog steeds van alles, maar minder bedreven,’ zegt Wim.

Een goed voorbeeld hiervan is de vrouwenvereniging. Er was geen bestuur meer te formeren en opheffing lag voor de hand. ‘Ik dacht, dat laat ik niet gebeuren,’ laat Alie Hut weten. ‘Nu ben ik voorzitter en hebben we weer bijeenkomsten in een ruimte in De Fledders. Sterker nog, binnenkort hebben we feest, dan bestaan we 75 jaar. En wat ook leuk is, er komen nieuwe jongere vrouwen bij de vereniging, dat is alleen maar mooi.’ Een eigen onderkomen als dorpshuis zou zeker voor meer binding in het dorp kunnen zorg. Wim Pastoor zou dat ideaal vinden. ‘Ik heb nu niet meer de leeftijd om die kar te trekken, wellicht dat er andere dorpsbewoners opstaan om dit voor elkaar te krijgen. Voor ons dorp zou dat prachtig zijn. Er is plek genoeg om een klein onderkomen neer te zetten. En vanuit de gemeente zou enig geld vanuit het dorpenfonds hiervoor welkom zijn.’

Huis ter Heide kent een eigen, zeer gerespecteerde, kunstgalerie. Alie is samen met haar zus Hennie het bestuur van de galerie. Zij zijn 15 jaar geleden gestart met de opzet van een kunstenaarscollectief. In het weekend van 9 en 10 september is het feest bij de galerie. ‘We bestaan dan 15 jaar. We hebben beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur een markt op het buitenterrein en doen Kleintje Kunst met Kunst Doosjes. Ik hoop op ook op een klein dorpsfeestje, want we willen dan ook in dat weekend het 75-jarig bestaan van de Vrouwenvereniging vieren. En wie weet koppelen we er meer activiteiten aan vast zoals een BBQ voor de inwoners.’

Een steeds terugkomende kwestie is de situatie rondom de verkeersafhandeling van de Koelenweg. Een sluipweg voor verkeer van en naar de buitenwijken in Assen. Hiervoor is nooit een afdoende oplossing voor gevonden. Ook nu nog niet. Als je zonder kentekenregistratie langskomt, krijg je een boete van 119 euro. Wim kan er over meepraten. In een huis, verbonden aan het landgoed Willemsveen dat sinds het jaar 2005 is ontstaan, woont hij daar samen met zijn vrouw Aaltje. ‘De weg ligt er nog steeds beroerd bij, de bermen zijn slecht en als je op de fiets landbouwverkeer tegenkomt is het te smal, zodat je moet afstappen. Als ik terugkijk en denk aan al die ambtelijke inzet, oplossingen en kosten die deze weg met zich mee heeft gebracht, dan denk ik wel eens, dat had ook anders gekund. Grasbetontegels aan weerszijden van de weg is al een oplossing.’

Een ander pijnpunt in het dorp is de verkeersdrukte en snelheid op de Norgervaart. Ook hiervoor zijn al jarenlang plannen in de maak, maar de eerste schop moet nog in de grond. Het omlaag brengen van snelheid om zo de leefbaarheid in het dorp te vergroten zijn de uitgangspunten. Een werkgroep uit het dorp is betrokken bij de reconstructie. Zoals het er naar uit ziet worden delen van de weg 60 kilometer en kan een oversteek gemakkelijker worden door het aanleggen van een middenberm.

Wat Wim en Alie hopen is dat Huis ter Heide vooral ook een dorp blijft waar de inwoners goed met elkaar kunnen wonen en leven. ‘Er samen met z’n allen een mooi dorp van maken blijft bovenaan staan.’