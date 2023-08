DORPENTOER 2023: NIETAP

Terwijl de Ongenode Gast zich begeeft in luilekkerland, gaat De Krant de komende vakantieweken op Dorpentoer. We bezoeken Peizermade, Huis ter Heide, Een, Nietap en Peest. Wat maakt het bijzonder om in deze dorpen te wonen. We spreken dorpsbewoners en zoemen in op dat wat er speelt. Bezochten we al eerder Peizermade, deze week Nietap met inwoner Geert Wolters.

Het is even zoeken, maar nadat we via de Meerweg een zijpaadje zijn ingeslagen vinden we het huis van de familie Wolters. ‘Kijk,’ zegt Geert Wolters. ‘Je begrijpt toch meteen waarom we hier nooit weer weg willen.’ Het uitzicht is landelijk. Grenzen van de provincie Groningen en het dorp Leek liggen dichtbij. ‘Achter die bomenrij bij de inrit naar ons huis ligt de grens. In de verte zie je de dijk van de waterberging van het Leekstermeer en de Onlanden. Dit noemen wij hier Nietap Noord en dan heb je verder het dorp Nietap en dan de buurtschap Terheijl met een stukje OostIndië. Ieder gebied met een eigen gemeenschap, maar toch ook weer een drie eenheid met de naam Nietap. Er is verbondenheid met elkaar en dat schept een band. Het dorpsgevoel is alom aanwezig, met een mooie redelijk sociale samenhang.’

Nietap is een dorp in de gemeente Noordenveld. Rond 1450 werd de borg Thedema gebouwd. In 1693 werd het in de registers genoemd als een zelfstandig dorp. Het heeft zijn naam te danken aan het feit dat de heren van Nienoord uit Leek door de grens van het waterloopje ’t Piepke geen invloed hadden op het ontstaan van een kroegje onder de naam Nije Tap. De naam van de herberg is later overgegaan in Nietap. Niet alleen het Leekstermeer – vroeger was dit het Zulthermeer – met camping Cnossen als belangrijkste factor, maar ook aan de zuidkant kent Nietap met zijn Natuurschoonbos en het Vagevuur pareltjes die het dorp karakteriseren. Er wonen op dit moment iets meer dan 1000 inwoners.

Geert Wolters woont er al ongeveer 30 jaar. Voor het dorp zet hij zich in voor de bouw van een nieuw dorpshuis. ‘Ik ben voorzitter van een dorpshuis in wording. Gesprekken met de gemeente, schetsplannen bespreken en financiering regelen. Daar is het nu om te doen. We streven ernaar om op 21 maart om 13.30 uur 2025 de feestelijke opening te hebben. Je moet ten slotte ergens vanuit gaan. Een nieuwe school, een gymzaaltje en enkele ruimten voor het dorpshuis zijn uitgangspunt in de gesprekken. De Flint, zo gaan we het noemen. De Flint betekent ‘grote steen’. Denk maar gewoon aan de Flintstones en je bent op het goede spoor. De school heeft in het dorp bestaansrecht. Dat geeft sociale binding. Daarnaast zijn er veel clubs, ik denk wel zo’n 15, die ook in het dorpshuis activiteiten willen organiseren. Het verenigingsleven is rijk. Er is vertrouwen, maar let wel, we beginnen vanuit een 0,0 positie. Alles moet worden opgebouwd en dat vergt aandacht.’

Wie Nietap zegt weet dat de weg van Roden naar Leek druk is. En niet een beetje druk op gezette tijden, maar soms heel erg druk. Ook vanuit de bewonersbelangenvereniging Buurtschap Nietap wordt hier zorgelijk naar gekeken. Geert Wolters kent een oplossing. ‘Als je de snelheid terugbrengt naar 50 kilometer, de dorpsgrens opschuift tot nabij het waterbedrijf en je zet een stoplicht neer met zebrapad nabij de ingang van de school dan ben je op de goede weg. Het is zeker dat er iets op dit gebied moet gebeuren. Ik heb liever dat auto’s even moeten stoppen, dan wanneer kinderen in gevaarlijke situatie terecht komen. Die keuze is niet zo moeilijk. Het moet veiliger dan wat nu de situatie is. En wat ook veiliger kan is beter licht op de fietspaden als het donker is. Geen enkele lantaarnpaal te vinden. Sociale veiligheid van schoolgaande kinderen vinden we ook belangrijk. Ik weet dat we hiervoor te maken hebben met de provincie, maar de gemeente kan hiervoor wel aan de bel trekken en het voortouw nemen om dit op te lossen.’

In Nietap komen binnenkort meer mensen te wonen. Het terrein rondom de Thedemaborg is beschikbaar voor woningbouw. Schetsontwerpen zijn klaar en inschrijving is gaande. De architectuur past bij de cultuurhistorie van het gebied. Halverwege 2024 wordt de start van de bouw verwacht. En net zoals in geheel Nietap ligt het Groningse Leek om de hoek. ‘We voelen ons hier Drenten,’ zegt Geert Wolters. ‘Niks mis met Leek, we doen er onze boodschappen, maar de grens is toch echt ’t Piepke. Het is de groene long die ons scheidt.’